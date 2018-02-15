Nell’ambito di un percorso di collaborazione tra il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria e l’Università di Messina, ha avuto il via oggi 12 Febbraio, presso l’aula magna del Convitto, il progetto “A banchetto con gli dei” realizzato in collaborazione con il DICAM (Dipartimento di Civiltà antiche e moderne) dell’Università di Messina ed indirizzato agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado ed agli studenti del primo anno del Liceo classico di Ordinamento e del Liceo Europeo.

Le professoresse Di Stefano e Monaca, docenti di Letteratura latina e Storia delle religioni presso l’Università di Messina, introdotte dalla coordinatrice del percorso prof.ssa Consuelo Simone , docente di Latino e Greco del Convitto, hanno tenuto una lectio sul tema “dal simposio al convivio”, analizzando il percorso diacronico che ha consentito alla tradizionale cultura simposiaca greca di evolversi nella convivialità romana. Obiettivo principale della mattinata di lavori è stata una puntuale disamina di alcuni brani di lirica greca dedicati al tema della convivialità e dell’invasamento bacchico al fine di fornire agli studenti una lettura appassionata di testi classici della tradizione monodica greca. Attiva e propositiva la partecipazione degli alunni che hanno riflettuto insieme alle relatrici riguardo l’iconografia classica di Dioniso nelle rappresentazioni vascolari del V sec. a.C.