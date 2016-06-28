Al direttore del museo Carmelo Malacrino il ‘Premio bergamotto d’oro’
Il Premio Bergamotto d'Oro, istituito nel 1959 dal Lions Club Reggio Calabria Host, va al direttore del Museo Archeologico Carmelo Malacrino
28 Giugno 2016 - 14:03 | di Redazione
Il prestigioso Premio “Bergamotto d’Oro”, istituito nel lontano 1959 dal Lions Club di Reggio Calabria Host, è stato assegnato, per l’anno sociale 2015/2016, al prof. dott. Carmelo Malacrino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, al merito culturale.
Il Premio è destinato ad esaltare i valori spirituali e sociali animatori dei Lions e ad additare all’ammirazione ed alla gratitudine del pubblico i calabresi che per l’eccellenza delle opere, per l’importanza delle iniziative e per la fama della loro personalità, si sono distinti e resi benemeriti.
La cerimonia di conferimento del Premio si svolgerà nella sala conferenze del Museo Archeologico di Reggio Calabria martedì 28 giugno alle ore 18.
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