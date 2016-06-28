Al direttore del museo Carmelo Malacrino il ‘Premio bergamotto d’oro’

Il prestigioso Premio “Bergamotto d’Oro”, istituito nel lontano 1959 dal Lions Club di Reggio Calabria Host, è stato assegnato, per l’anno sociale 2015/2016, al prof. dott. Carmelo Malacrino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, al merito culturale.

Il Premio è destinato ad esaltare i valori spirituali e sociali animatori dei Lions e ad additare all’ammirazione ed alla gratitudine del pubblico i calabresi che per l’eccellenza delle opere, per l’importanza delle iniziative e per la fama della loro personalità, si sono distinti e resi benemeriti.

La cerimonia di conferimento del Premio si svolgerà nella sala conferenze del Museo Archeologico di Reggio Calabria martedì 28 giugno alle ore 18.