Al Dopolavoro la presentazione del nuovo EP di Luciano Amodeo

L’associazione culturale “Spazio Nigra”, in occasione della pubblicazione dell’EP “La Madrugada”, del cantautore reggino Luciano Amodeo, pubblicato da Top Records di Milano sui più importanti digital stores nazionali ed internazionali e sui circuiti radiofonici; a cui seguirà la “Data Zero” (show di presentazione dei brani contenuti nell’EP, con anticipazione di alcune canzoni dell’album di prossima uscita “La Stanza di Seta”) che si terrà presso il Teatro sullo Stretto di RTV, (alla presenza, tra gli altri, di alcune personalità del mondo della politica), in data 23/03/2016 alle ore 21,00, ha indetto la conferenza stampa prevista per giorno 21/03/2016 alle ore 11.00, presso i locali del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria siti in via caprera n°2 -1° piano- (RC). In occasione della “Data Zero”, oltre ad alcuni artisti ospiti sul palco ed alla proiezione in anteprima del videoclip “La Stanza di Seta”, all’ingresso del teatro, è prevista una mostra dei quadri impressionisti dell’artista pittore Giulio Amodeo. I Signori addetti stampa, sono invitati a partecipare alla succitata conferenza stampa del 21/03/2016, nonché a prendere parte allo show di presentazione previsto per il 23/03/2016 come precedentemente indicato. E’ gradita la conferma di partecipazione. Cordialità.