Con la fortunata formula sperimentata negli anni precedenti torna il “Primo maggio del Meno 1”, la manifestazione culturale organizzata ormai per il terzo anno consecutivo dall’associazione Meno1 Art &Music Culture.

Fedele al percorso ludico-culturale costruito nel corso degli anni, anche per il suo festival dell’1 maggio, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, l’associazione da spazio ad artisti, musicisti, artigiani legati alla realtà locale, come alla scena nazionale.

Nella straordinaria cornice del fortino di Pentimele, dalle h.11 sarà possibile visitare mostre e installazioni di artisti reggini e non, che avranno la possibilità di esporre le proprie creazioni.

Largo spazio avrà anche l’artigianato locale, ospitato nel “bazar” allestito per l’occasione. Dalle ore 12 inizieranno invece i concerti, punto di forza della programmazione culturale annuale dell’associazione, che per il 1 maggio propone sei band del circuito underground locale e nazionale.

Nel corso della giornata, sul palco si alterneranno i reggini Kastigo e Canale&Tropepe, i Terenzio, duo drum&bass di Lamezia Terme, i siciliani Turbobobcat, il duo siculo-pugliese Trrmà e la one man band Tonto. Artisti diversi con sonorità volutamente diverse per un programma variegato, che mira a soddisfare gusti disparati e dare cittadinanza a percorsi diversi.

Il Meno 1 ha pensato però anche ai più piccoli, con l’allestimento di un’area bimbi con animazione, che permetta ai bambini di godere in serenità di una giornata all’aria aperta.

L’area food&beverage invece permetterà agli ospiti del Meno 1 una tranquilla fruizione del variegato programma.

Per ridurre al minimo l’impatto ambientale ed evitare la concentrazione di auto in un luogo da rispettare e preservare, l’associazione ha allestito anche un servizio navetta che permetta agli ospiti di raggiungere comodamente il fortino di Pentimele.

Dal parcheggio del Palasport di Pentimele, le navette fornite dalla Città metropolitana in pochi minuti accompagneranno gli ospiti al luogo dell’evento, che terminerà alle ore 22.

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