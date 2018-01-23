Gli appuntamenti con la musica targati Funny Club proseguono anche nel 2018. Venerdì 26 Gennaio ore 21,00 Tributo “Pino Daniele ” con i Musikante al Funny Club.

Il progetto Musikante nasce tanto tempo fa proprio a Napoli, terra natìa e particolarmente cara del celebre cantautore scomparso nel gennaio del 2015.

Si tratta di una storia costruita da chi ha conosciuto da vicino Pino Daniele, e ne ha amato la musica inconfondibile. Facile rintracciare quindi tutte le atmosfere del blues, di quel ‘Naples Power’ che ha gravitato attorno a Pino Daniele ed anche altri artisti campani saliti alla ribalta negli anni ’70-80.

Musikante è un trio acustico composto da Rocco Rispoli (piano e voce), Stefano Panuzzo (contrabbasso) e Gigi Giordano (batteria) che vuole riproporre il repertorio di Pino Daniele in modo personale e originale, non rimanendo ancorato alle versioni originali incise dal cantautore campano.

Attraverso suoni e melodie ricercate, sarà possibile viaggiare indietro nel tempo, riascoltando brani memorabili come ‘Quando’, ‘Napul’è‘, ‘Je so pazzo‘, ‘Quanno chiove‘ e tanti altri.

Divertimento assicurato per adulti e bambini con Musica dal vivo, cena con giro pizza e parco giochi assistito. Per info&prenotazioni 392/4055945- 0965/48247.