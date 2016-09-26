Al Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini indossa LaK3

di Daniela Bonanno Conti – Il Grande Fratello Vip è ormai iniziato e nella casa i concorrenti fanno parlare di loro anche per il look con cui si sono presentati.

Tra i vari protagonisti indiscussi troviamo Stefano Bettarini, ex calciatore e personaggio della televisione che durante la sua prima entrata ha sfoggiato l’iconico braccialetto in corda e una sneakers della nuova collezione invernale del brand L4k3, ideato da Massimiliano Carta, 40 anni, Francesco Baiguini, 36enne, entrambi di Costa Volpino, e Andrea Benaglio, 37enne di Lovere.

E’ stato un look sofisticato quello sfoggiato dall’ex marito di Simona Ventura. Fra l’altro il nuovo brand si ispira alla scenografia del Lago D’Iseo riprendendone i colori, le forme ma soprattutto le gomene nautiche originali che sono lavorate nelle corderie più antiche che sono le vere protagoniste sia delle sneakers, sia degli accessori.

Il vero protagonista però ora è lui. Stefano Bettarini al momento della sua entrata nella casa più spiata d’Italia, ha sfoggiato come sempre un fisico perfetto e look impeccabile ma ora, ne vedremo delle belle anche grazie anche al suo carattere esplosivo.

Chissà chi vincerà il Grande Fratello Vip in fatto di stile e di carattere!

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