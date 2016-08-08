Al keniota Edwin Kiprosgei Melly il 9° Trofeo Verduci

Il giovanissimo keniota Edwin Kiprosgei Melly, classe 1996 dell’ Atletica Virtus CR Lucca, ha conquistato il 9° Trofeo Verduci seguito da Yassine Rachik e Mohamed Abdikadar Seik Ali. Al quarto posto Kiplimo Noor Kiplangat, seguito da Giuseppe Gerratana, Carozza Fabiano, Ngeno Daniel Kipkirui, Andrea Pranno, Meli Ezekiel Kiprotich, Danilo Ruggiero, Muhitira Felicien, Koech Josphat Kimutai, Giuseppe Terranova e Francesco Monti.

Grande partecipazione di pubblico nel centro cittadino di Motta San Giovanni per un appuntamento divenuto ormai irrinunciabile per tutti coloro che amano l’atletica leggera e che vogliono testimoniare con la loro presenza l’indelebile ricordo di Francesco Verduci.

L’Americana Gara Internazionale e il ricordo di Verduci

L’Americana Gara Internazionale – corsa su strada ad eliminazione organizzata dalla FIDAL Calabria con la collaborazione del Comitato organizzatore locale, giunta alla nona edizione, si è confermata essere una gara entusiasmante. Nata nel 2008, per ricordare Francesco Verduci, fondatore del Gruppo Sportivo Mottese, tecnico allenatore, giudice di gara, consigliere del comitato regionale FIDAL, insignito dalla FIDAL dell’onorificenza “Quercia Sportiva” e dal CONI con la “Stella di Bronzo al Merito Sportivo”, negli anni ha attratto sempre di più il pubblico e gli addetti ai lavori.

Durante tutta la manifestazione il pubblico ha partecipato attivamente incitando gli atleti, anche grazie all’entusiasmo e alla professionalità dello speaker Lodovico Nerli Ballati che contribuisce a rendere la gara sempre più appassionante attraverso i suoi racconti e la sua competenza tecnica.

A fine gara tutti i concorrenti sono stati premiati dalle autorità intervenute, dai familiari e dagli ex colleghi di Francesco Verduci. Nel corso delle premiazioni il rappresentante della ditta Mallamaci Grandi Iimpianti ha consegnato a Domenico Ambrogio un defibrillatore, indispensabile strumento per ogni associazione sportiva. In questa edizione il Premio GGG “Francesco Verduci” è stato assegnato al Giudice di gara Nuccia Fallanca, “quale giudice di gara che nell’ultimo anno si è maggiormente distinto nell’espletamento dell’importante ruolo”. Dopo la consegna dei trofei, il pubblico è stato allietato dal gruppo etnico Taranta Jonia Project.

Lo stand nella Piazza del Borgo

Come ogni anno nella Piazza del Borgo è stato allestito uno stand per la raccolta di fondi che verranno destinati interamente all’opera missionaria di Padre Manuel Casillas in Sud Africa.

Nel saluto finale a tutte le persone intervenute Giovanni Verduci, Vice Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria e fratello di Francesco Verduci insieme a Domenico Ambrogio Presidente del Comitato organizzatore locale, hanno dato appuntamento alla decima edizione del Trofeo Verduci che si terrà il 6 agosto 2017.