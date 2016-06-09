Al liceo ‘Campanella’ Master Class di pianoforte in concerto

Si terrà domenica 12 giugno, alle 19.30 presso l’aula magna del liceo classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, l’esibizione dei partecipanti alla Master Class annuale di Alto Perfezionamento in Pianoforte organizzata dall’associazione “Sonartis Academy” di Reggio Calabria.

La master class, che rientra nell’opera di promozione culturale e musicale della “Sonartis Academy”, ha avuto inizio nel mese di gennaio con il maestro Cristiano Burato, pianista e docente di fama internazionale.

La master class si concluderà con questo concerto finale che vedrà l’esibizione dei migliori pianisti partecipanti, provenienti da Calabria e Sicilia, i quali eseguiranno brani di Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann e Bach.