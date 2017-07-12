Al Lido Cala Azul l’evento formativo “Amico Mare”

La segreteria territoriale Nursind di Reggio Calabria, organizza per il 31 Luglio presso il Lido Cala Azul (Marina di San Lorenzo –RC-) il terzo evento formativo dell’anno 2017, dal titolo “AMICO MARE” accreditato presso il Ministero della Salute con 10,9 crediti formativi ECM per tutte le Professioni Sanitarie.

Come è strutturato il corso

Il corso di formazione, condotto da docenti esperti in primo soccorso e che operano quotidianamente nell’area dell’emergenza/urgenza, è strutturato per trasmettere ai discenti tutte quelle nozioni di base che possono essere utili a prestare soccorso sanitario a vittime di incidenti che si possono verificare nell’ambito della balneazione, e che purtroppo come la cronaca ci insegna (nell’hinterland reggino si sono già registrati due decessi in meno di un mese, di cui sono state vittime due giovani donne) tristemente si verificano.

Pienamente consapevoli del fatto che laddove c’è cultura sanitaria votata alla conoscenza ed alla prevenzione non può esserci emergenza, abbiamo pensato di organizzare per gli obiettivi formativi di questo corso una didattica così strutturata:

I° sessione teorica: Apnea e annegamento, colpo di calore, ipotermia, incidenti subacquei, lesioni da animali marini

II° sessione teorica: Manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare alla vittima di annegamento: preparazione all’Advanced Life Support

Sessione pratica: proiezione video e dimostrazioni di primo soccorso in acqua, metodi di salvataggio in acqua, metodi di estrazione dall’acqua del ferito

Durante il corso, per favorire la presenza e la partecipazione dei tanti corsisti genitori, sarà reso gratuitamente (previa richiesta) il servizio di intrattenimento ludico per i figli dei corsisti, mediante giochi d’acqua e gonfiabili.

Cena, quote di iscrizione e contatti

Dopo il corso, invece, sarà organizzata una cena nell’are ristorazione del Lido Cala Azul a base di “GIRO PIZZA” con menù fisso (pizze+bevande all inclusive) bambini 10€ adulti 15€.

L’iscrizione al corso sarà completamente gratuita per tutti gli iscritti alla segreteria Nursind di Reggio Calabria, mentre prevede un costo di 10€ per gli iscritti a segreterie Nursind di altre Provincie, 25€ per i non iscritti Nursind e 15€ per OSS, ASA e studenti, ai quali sarà rilasciato l’attestato di partecipazione in qualità di uditori.

Per info e iscrizioni è possibile accedere al sito internet del Provider www.pegasolavoro.eu oppure visitare il sito www.nursindreggiocalabria.it o la Pagina Facebook del Nursind RC, utilizzando anche il codice QR (in calce alla locandina).

Il rilascio dell’attestato con il conseguimento dei crediti Ecm conseguiti avverrà entro cinque giorni lavorativi

È possibile iscriversi anche contattando i referenti ai numeri 3398711329 – 3923838435 – 3283366808.