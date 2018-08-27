Al Lido Comunale Zerbi di Reggio Calabria, nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre, si terrà la fiera del fumetto ‘Fantastica’, manifestazione organizzata dell’Associazione Culturale Voyager che ha come scopo principale la diffusione del fumetto e delle culture legate ad esso, ed è un evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’inaugurazione e il programma dei tre giorni

l’inaugurazione della fiera si terrà venerdì 31 alle 17 e si svolgerà con il seguente programma:

31 Agosto

Ore 17.00 Marco Presentino presenta la raccolta “Pale blue dot” del collettivo Blackboard Autoproduzioni

Ore 17:30 Marzia Matalone presenta la saga fantasy “Profezia del Quinto vertice “ (Città del sole edizioni ) modera Federico Pugliese

Ore 18:00 Andrea Ielo presenta il libro “Aequlibrium” (Citta del sole edizioni) modera Federico Pugliese

Ore 19:00 Lelio Bonaccorso presenta il graphic novel “Salvezza” (Feltrinelli) modera Fabio Franchi

1 Settembre

Ore 17:30 L’editore Green Moon presenta il progetto “Wallace House “ fumetto e crowfounding modera Davide Mirabella

Ore 18:00 Giulia “Nerdkitchen” Vaiana del programma Rai “detto fatto” dimostrazione di cucina giapponese

Ore 19:00 Paolo La Marca e Vincenzo Filosa presentano della collana “Doku” edita dalla Coconino press

Ore 20:00 Vincenzo Cuzzola e Andre Francavilla presentano i videogiochi da loro creati per la “Poison Dagger Software” modera lo youtuber Marco Merrino

2 Settembre

Ore 17:00 Francesco Polizzo presenta il libro illustrato “Ernest Egg”

Ore 18:00 Vincenzo Giordano presenta il libro a fumetti “ Storia della musica italiana” modera Antonio Calabrò .

Ore 19:00 Conferenza sul “fumetto umoristico” con gli autori Dik and Cok moderati da Francesco Scarfone

Ore 20:00 Marianovella Sinicropi e Manuel Giuffrè presentano “Miranda, principe azzurro , no grazie” (Dentiblù) modera Federico Pugliese

Le mostre in programma

presenti tutti i tre giorni di fiera le mostre :

Kamimura Kazuo: the golden age of japanese manga magazines

Vincenzo Filosa: teoria degli opposti (fumetti nei musei )

Massimiliano Frezzato: Le stampe Lavieri in mostra

Gli autori presenti in fiera

Gli autori presenti in fiera: Giorgio Pontrelli (Bonelli/tunuè), Grazia La Padula (Tunuè) , Lelio Bonaccorso (Feltrinelli), Vincenzo Filosa (Canicola ), Manuel Giuffrè e Marianovella Sinicropi (Dentiblù) Andrea Ielo e Marzia Matalone (Citta del sole), Umberto Giampà (Shockdom ) Marco Presentino (Blackboard) , Francesco Polizzo (Lavieri) ,Angela Sanconno , Federico Pugliese e Pasquale Ferrara (Accademia di Belle Arti), Vincenzo Giordano (NPE edizioni) ,Carlo Lauro e Roberto Megna (Proglo) , Enzo Triolo , Federico D’Amore e Giulio Pappalardo ( AC Press) , Gaspare Orrico (Crazy monk ink).