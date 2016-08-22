Al lido Net1 la serata ‘Abbracciamo l’autismo’

L’Associazione“Intorno a me 1000 colori”con la TMA Calabria (metodo Caputo-Ippolito) presentano “Abbracciamo l’autismo” un Apericena di beneficenza a sostegno delle famiglie con bisogni speciali che si terrà giorno 28 Agosto,presso il Lido Net1 di Reggio Calabria.

L’Apericena avrà inizio alle ore 21.00 per poi lasciare spazio alla disco music Anni’90.

Il nome dell’iniziativa descrive quanto il presidente,i soci dell’ Intorno a me 1000 colori e gli operatori TMA fanno amorevolmente e quotidianamente perdonare sorisiailoroAmiciSpeciali.

L’immaginediuncaldoabbracciochecontiene,che unisce, che dice“io mi prendo cura”.

I biglietti verranno distribuiti con prevendita,parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno delle famiglie con bisogni speciali .

Per informazioni e tavoli, rivolgersi al Presidente dell’ Associazione e Coordinatore Regionale della TMA Calabria la Dot.ssa Anna Maria Arena tel. 3452416666.

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