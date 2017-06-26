City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Al MAM – Museo delle arti dei Mestieri la Collettiva di arte contemporanea “Borderline”

Quattro artisti, quattro sguardi sul confine: dal 1 luglio al MaM di Cosenza la collettiva BorderLine, con ingresso gratuito

26 Giugno 2017 - 09:46 | di Vincenzo Comi

BorderLine, collettiva di arte contemporanea al MaM - Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza

“BorderLine”, linea di confine. Un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea al MaM (Museo delle Arti e dei Mestieri) della Provincia di Cosenza a Cosenza nella persona del Presidente Francesco Iacucci. Dopo la collettiva di Mater Terra2 e la personale di Giorgio Bartocci “Miniera”, giorno 1 luglio 2017 alle ore 19.00 torna di scena un importante collettiva di arte contemporanea con quattro grandi artisti, Jole Serreli, Gennaro Barci, Arianna Matta e Jara Marzulli, sotto la direzione scientifica di Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona e a cura di Marilena Morabito.

Il confine tra separazione e passaggio

BorderLine, il confine è, sottolinea Marilena Morabito, letteralmente, cum-finis, ciò che separa e nel contempo unisce, ciò che ci accomuna all’altro, qualunque cosa l’altro o l’oltre sia o significhi.

Spesso solo metafora, per definire la linea oltre la quale la nostra giurisdizione e i nostri sentimenti non riescono ad arrivare, dove ogni caratteristica individuale svanisce, linea oltre la quale la vista non scorge i propri obiettivi, linea immaginaria che ci separa da popoli e civiltà, quello che separa le arti ed il sapere. Il limite, nella sua duplicità del significato, deriva da due differenti sostantivi latini, limes – limitis e limen – liminis. Il primo assume un’accezione negativa di confine, come ad indicare una barriera per l’uomo che lo segrega in una sorta di prigionia; al contrario, il secondo acquista un valore di soglia, che è per l’uomo il passaggio, l’apertura verso nuovi orizzonti, il varcare la soglia significa passare da uno status ad un altro stato dell’essere. Esiste realmente, questa linea oltre la quale vi è un mondo asettico composto da contenitori a tenuta stagna in cui nulla viene contaminato, nulla viene influenzato e nulla può avere una lettura interpretativa diversa da quella che è stata pensata? […]

Il vernissage e gli artisti in mostra

Il vernissage della mostra sarà alle ore 19.00 del giorno 1 luglio 2017 e rimarrà aperta al pubblico fino al 1 agosto 2017, ingresso gratuito.
Il coordinamento è dell’associazione ACAV nella persona del presidente Stefano Milazzo e dell’artista Franco Paternostro, la mostra è a cura di Marilena Morabito, gli artisti protagonisti della collettiva sono Jole Serreli, Gennaro Barci, Arianna Matta e Jara Marzulli.

Inoltre grazie alla partecipazione della compagnia teatrale “La compagnia della pigna”, durante il periodo dell’esposizione sarà realizzato un laboratorio teatrale a cura della regista Francesca Manna che metterà in stretta correlazione l’Arte e il Teatro.
I partecipanti al corso teatrale potranno confrontarsi così con gli artisti di “BorderLine” e con le loro opere, al fine di produrre un testo teatrale ispirandosi alla loro arte.

Istituzioni:
MaM (Museo delle Arti e dei Mestieri)
Provincia di Cosenza
MIBACT
Fondazione Bilotti Ruggi D’Aragona
A.C.A.V.

01 luglio | 01 agosto 2017.
MaM (Museo delle Arti e dei Mestieri), c.so Bernardino Telesio 19, Cosenza.

curatore scientifico: Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona
curatore: Marilena Morabito
coordinamento artistico: Franco Paternostro
direzione fotografica: Stefano Milazzo
coordinamento generale e ufficio stampa: Associazione ACAV

Mostra BorderLine al MaM - Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cosenza Arte
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?