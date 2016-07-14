Al Mu.Stru.Mu. ‘Racconti al tramonto’

Venerdì 15 luglio alle 19.30 proseguono al Museo dello Strumento Musicale i RACCONTI AL TRAMONTO con lo spettacolo “MASTINO E BIANCALUNA”.

Organizzata da SpazioTeatro, la rassegna estiva di Teatro Ragazzi giunge al terzo appuntamento con lo spettacolo tratto da un racconto di Guido Quarzo, esperto autore di narrativa per ragazzi, vincitore nel 1995 del Premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai libri per ragazzi e ai loro autori.

La storia di Mastino e Biancaluna

Protagonista della storia è Mastino di Pietralarga, un cattivo che più cattivo non si può.

Non ha paura di niente e di nessuno: è rozzo, ignorante e si porta sempre dietro la sua nera cattiveria; poi un giorno incontra (o meglio: si scontra con) Biancaluna, e la sua vita cambia per sempre.

Parte da qui la rocambolesca e divertente storia di Mastino, che per amore si mette in cerca della sua paura.

Elaborata da Gaetano Tramontana e Mimmo Fiore, con la collaborazione di Marcella Praticò (elementi scenici e costumi); fra teatro narrazione, comica e cantastorie, la messa in scena di SpazioTeatro è in un mix di ironia, divertimento, brivido e riflessione.

Appuntamento quindi per venerdì 15 luglio nel giardino del MuStruMu per un nuovo divertente pomeriggio; come di consueto l’appuntamento è alle 19,30, per aspettare il calare del sole ed iniziare il racconto…

Il prossimo appuntamento: Il vento magico

Prossimo appuntamento venerdì 22 con “Il vento magico”, una nuova passeggiata di SpazioTeatro fra le fiabe calabresi raccolte da Letterio Di Francia.

Tutte le info e le presentazioni degli spettacoli sul sito www.spazioteatro.net

Prenotazioni al 339.3223262 o info@spazioteatro.net