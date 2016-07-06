Al Mustrumu il secondo appuntamento di ‘Racconti al tramonto’

Venerdì 8 luglio alle 19.30, secondo appuntamento della rassegna di teatro ragazzi RACCONTI AL TRAMONTO, organizzata da SpazioTeatro all’esterno del Museo dello Strumento Musicale alla Pineta Zerbi di Reggio Calabria.

“La vera storia del pifferaio di Hamelin”

E’ la volta della “Vera storia del pifferaio di Hamelin”, lettura in chiave contemporanea della fiaba dei fratelli Grimm che Gaetano Tramontana ha riscritto attingendo anche alle tradizioni della leggenda precedenti ai Grimm.

Uno spettacolo che da tre stagioni SpazioTeatro propone a spettatori di tutte le età mettendo al centro non solo la storia di una comunità assediata da esseri molesti (i topi?!?), ma anche la figura dell’artista – il pifferaio – deluso e truffato dalle istituzioni.

Ma il racconto è anche la storia del piccolo abitante di Hamelin che a causa di un lieve handicap fisico non riesce a stare al passo coi suoi coetanei, chiudendosi in un mondo tutto suo; e proprio il suo handicap, tenendolo distante dagli altri ragazzi, lo salva e gli dà la possibilità a sua volta di salvare l’intera città e la stessa reputazione del Pifferaio.

Ed è proprio il ragazzino, diventato abbondantemente adulto, interpretato da Gaetano Tramontana, che racconta agli spettatori la storia dall’alto della sua esperienza diretta: diventato depositario dei segreti del Pifferaio, le sue parole evocheranno oggetti, immagini e atmosfere per una nuova versione di una delle fiabe più belle del mondo, dedicata a tutti gli spettatori dagli 8 ai 90 anni!

Come di consueto l’appuntamento è alle 19,30, per aspettare il calare del sole ed iniziare il racconto…

Informazioni e prenotazioni

Tutte le info e le presentazioni degli spettacoli sul sito www.spazioteatro.net

Prenotazioni al 339.3223262 o info@spazioteatro.net