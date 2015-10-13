Parte il 15 OTTOBRE ALLE 18.30 al Museo Dello Strumento Musicale la seconda stagione di (L)imitazione. Per fare un bilancio del cammino che come collettivo determinato a promuovere la musica indipendente abbiamo fatto e programmare le attività future, vogliamo iniziare con la presentazione del video realizzato in occasione del Mad Fest – festival di musica indipendente e autofinanziato promesso a novembre e messo in piedi il 25 luglio – e un’assemblea, necessaria per definire gli obiettivi da raggiungere grazie a chi vorrà dare il proprio contributo.

Pur mantenendo fermo il proposito di promuovere le band reggine che si muovono fuori dai circuiti mainstream, quest’anno (L)imitazione alza la posta. Il collettivo non solo progetta di allargare i propri orizzonti ad altre forme d’arte, ma inizia ad affacciarsi stabilmente sul panorama nazionale e internazionale della musica indipendente. Alle serate con i gruppi locali, quest’anno si affiancano le Jattermeister night, destinate ad ospitare artisti nazionali e internazionali, come i francesi DAiKiRi, impegnati nel tour europeo per la presentazione del loro omonimo album, che il 23 ottobre faranno tappa al Csoa Angelina Cartella, sotto l’insegna di (L)imitazione, o come i palermitani Favequaid che il 20 novembre divideranno il palco con i messinesi Dick Hudson per una serata decisamente stoner. Un allargamento degli orizzonti del collettivo, che nei prossimi mesi, ha intenzione di guardare – e collaborare – con quanti in Calabria stiano cercando di fare spazio e dare palchi alla musica indipendente. Per questo, ALLE 21.30 il collettivo ha deciso di fare spazio a Vladimir Costabile, che con il suo progetto Calabrianscityrockers ha voluto mostrare in primo luogo alla regione, quindi a tutta l’Italia che a queste latitudini non si suonano solo tarantelle. Il risultato è stata una compilation di venti brani di venti band diverse – inclusi i reggini (AllMyFriendzAre)DEAD, – che vuole essere lo specchio di quanto di buono sia stato prodotto e si stia producendo in Calabria, e di cui già si progetta un secondo volume. A seguire ci sarà il live dei cosentini Snapshot, mentre ALLE 20.30 il collettivo invita tutti a un aperitivo di autofinanziamento, momento pensato per dare sollievo a stomaci affamati, supportando con un piccolo contributo le prossime iniziative di (L)imitazione, che anche questa serata servirà a programmare.