Al Museo di RC ‘EmozionArti’, la Pinacoteca Multisensoriale per non vedenti, ipovedenti e vedenti

Lunedì 9 e martedì 10 giugno presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria, si terrà EmozionArti – Pinacoteca Multisensoriale per non vedenti, ipovedenti e vedenti.

Si tratta di un progetto promosso dalla prof.ssa Annamaria Curatola (Università di Messina), dall’Accademia Fidia (VV) e dalla nostra Associazione Canta e Cammina.

Il museo è un luogo magico, dove non esiste lo spazio, dove passato presente e futuro coesistono in un unico ambiente. Dove è possibile riconoscersi, ritrovare se stessi, ripensare a ciò che siamo stati e ripartre per trasformare e costruire il nostro futuro.

Il progetto EmozionArti nasce dentro un museo

Il museo è un luogo di tutti e per tutti. Ma è davvero così? Purtroppo non sempre.È per questo che il nostro progetto di ricerca ha inizio proprio dentro un Museo. È stato il desiderio di consentire anche a coloro i quali sono privati dell’uso della vista di emozionarsi dinnanzi ad un’opera pittorica. È così che ha preso vita la realizzazione del progetto EmozionArti – Pinacoteca Multisensoriale, progettata secondo criteri di armonizzazione e funzionalità. Un tripudio di suoni, profumi, sapori e sensazioni tatli coinvolgeranno i visitatori e li accompagneranno in questa avventura. All’entrata il visitatore viene invitato a bendarsi e a togliersi le scarpe e, successivamente, viene affidato ad una guida che lo condurrà in un percorso fatto di suoni, odori, sapori. Ogni persona potrà letteralmente entrare dentro l’opera d’arte, interagire con essa, toccarla e percepire le stesse emozioni del grande artista che l’ha realizzata. Il nostro percorso è stato pensato, progettato e realizzato avendo molta cura dello studio degli spazi e dei materiali.

Si tratta di un vero e proprio percorso multisensoriale, dedicato a persone non vedenti, ipovedenti e (perché no?) vedenti, che trasforma il Museo in un luogo ideale per ritrovare una nuova cultura e una nuova conoscenza, grazie ad atmosfere magiche che avvolgono chi vi entra. Tale progetto è stato promosso dalla Prof.ssa Annamaria Curatola dell’Università di Messina, in collaborazione con la Prof.ssa Romana Buttafuoco, il Prof. Francesco Sgrò, il Prof. Marco Mariano dell’Accademia di Belle Arti “FIDIA” di Stefanaconi (VV) e l’Associazione Culturale Musicale Canta e Cammina. Ogni istituzione, associazione, ente è fatta di persone che hanno offerto il proprio contributo professionale alla realizzazione della pinacoteca. La prof.ssa Annamaria Curatola, oltre ad aver ideato il progetto, ha coordinato ogni atvità partecipando in maniera proattiva. I professori dell’Accademia Fidia si sono occupati del montaggio dell’audio, delle sculture e dell’allestimento.

Chi ha curato comunicazione, allestimento e testi

La dott.ssa Mary Curatola si è occupata principalmente della comunicazione coordinata dell’evento e delle relazioni con il pubblico; il dott. Francesco Meduri ha messo a disposizione le sue conoscenze legate alla psicologia e la sua creatvità per redigere la sceneggiatura; l’Architetto Lucia Nucera ha curato l’allestimento della sala e, infine, l’Avv. Antonino Chirico ha indirizzato il lavoro verso la cautela e il rispetto dei soggeti partecipanti. Sempre a titolo gratuito, la prof.ssa Marina Cuzzola, Silvia Fornello e Daniele Morabito hanno prestato la loro voce per la narrazione delle opere e, infine, Angela Currò ha contribuito alla realizzazione della grafica legata al progetto. Infine, importante è stato il lavoro svolto dagli studenti di Pedagogia Speciale (corso di laurea in Psicologia) e di Pedagogia del Turismo (corso di laurea in Scienze del Turismo) dell’Unime e gli studenti dei corsi di laurea in Restauro, in Cinematografia e Scultura dell’Accademia Fidia. Essi si sono occupati di studiare le opere d’arte, scrivere i testi delle voci narranti e realizzare alcuni materiali necessari per l’esperienza sensoriale.

Tutte le attività sono state svolte in uno spirito di squadra motivato dall’importante causa sociale che ci ha spinto ad intraprendere il progetto. Ad oggi, la Pinacoteca Multsensoriale EmozionArti rappresenta il primo esperimento sul territorio reggino. Tuttavia, non è escluso che, in futuro, essa possa estendersi anche ai più piccoli a scopo educativo per lo sviluppo dei sensi, della creatività e della curiosità nei confronti delle opere d’arte e della storia. Per poter effettuare la sperimentazione, utile è stato il sostegno dei nostri partner che, in diversi modi, hanno mostrato interesse verso il progetto e hanno coinvolto i loro associati: la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, l’Associazione Comenius (sede ECP Unipegaso), l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedent Onlus (Uici), la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (Fish), l’Associazione Nazionale privi della vista ed ipovedenti (Anpvi). E’ importante precisare che l’intero progetto non è stato finanziato da nessun ente o istituzione. Difatti è stato realizzato solo grazie al contributo di persone e aziende sponsor che hanno creduto nella causa e hanno partecipato attivamente sia durante l’organizzazione e preparazione, sia per l’allestimento della sala, adibita al percorso multisensoriale.

Hanno quindi offerto contributi economici e prodotti e/o servizi per la realizzazione concreta della pinacoteca. Sentiamo, quindi, il desiderio di ringraziare: Viaggio e Apprendo, Eurotrasport, Inform@re, l’Avv. Antonino Chirico, l’Istituto Professionale Boccioni-Fermi, Kreatvo di Sant Alecci, Centro di Formazione “D. Alighieri”Cilione Vivai, Antqua (Gallico), Bar Cafetteria e Gelateria “F.lli Zadera” (Catona), Fattoria della Piana, Atnà specialità gastronomiche, Casa Vinicola Paviglianit, Laboratorio Artgianale Bergarte, Piante & Fiori di Arcudi Caterina.

Sarà possibile partecipare al percorso multisensoriale, presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria (P.za De Nava), nei giorni 9 e 10 giugno dalle 9 alle 18. L’ingresso è gratuito. È necessario, tuttavia, prenotare la visita al num. 389 78 71 261. Dopo l’evento, il nostro obiettivo è comprendere quali aspetti della pinacoteca sono da migliorare e quali da valorizzare, nella speranza che essa possa diventare uno spazio permanente dedicato all’esperienza multisensoriale per appassionati dell’arte e non, per vedenti e non vedenti, per grandi e piccini.