La ricorrenza della commemorazione dei defunti porta al museo dello strumento musicale il dono dell’orchestra “Musica Libera Tutti“. I giovani musicisti di Scampia, Napoli, rafforzeranno con la loro performance live il “Ricordo, Gioia dello Spirito“.

L’evento ribadisce gratitudine ai memori vissuti affetti.

L’associazione “Musica Libera Tutti” ha tra i suoi obiettivi la promozione socio-culturale attraverso il sistema didattico musicale ideato e promosso in Venezuela da José Antonio Abreu, che consiste in un sistema di educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero, impiegando la musica come strumento di aggregazione sociale e crescita culturale. L’attività principale si raccoglie intorno all’orchestra e ai laboratori dei singoli strumenti, che coinvolgono complessivamente circa 60 allievi.

Anche grazie alle attività dell’associazione Musica libera tutti, alcuni degli allievi hanno sviluppato la loro passione per la musica, decidendo di approfondire gli studi presso scuole ad indirizzo musicale oppure scegliendo il Conservatorio per continuare i propri studi.

Il programma musicale prevede brani che spaziano dallo swing alla canzone tradizionale popolare.

Alla manifestazione parteciperà l’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta” che ugualmente segue il sistema didattico musicale Abreu.

Vi aspettiamo Venerdì 2 novembre alle ore 18:00 al MuStruMu.