Sabato 03 Febbraio a Reggio Calabria il ritorno del Club NOYA black/wood/disco presso la storica Torre Nervi del Lido Comunale, dopo il grande successo dell’evento Clipper Italia andrà in scena il #ColorTripEvent marchiato TIGI Professional un party molto atteso per la movida reggina che sta spopolando nei migliori Disco Club.

In occasione dell’accordo tra Eltò Group Parrucchieri e TIGI Professional in esclusiva a Reggio Calabria sarà presentata la linea d’eccellenza nell’haircare professionale per migliorare, amplificare e intensificare ogni acconciatura, diventato un vero must con ben quattro accademie d’eccellenza tra Milano, Londra, New York e Taipei.

Per la notte di Sabato 03 si prevede un ritorno in grande stile della discoteca targata Noya Club e che vedrà salire in consolle una line up dj e artisti famosi nello scenario artistico calabrese.

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