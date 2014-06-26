Al Palazzo della Provincia di RC il convegno ‘Il problema della certezza attributiva in perizia grafica.’

Domani al Palazzo della provincia di Reggio Calabria si terrà il convegno “Il problema della certezza attributiva in perizia grafica: aspetti grafologici, epistemologici e giuridici”L’incontro avrà inizio alle ore 9.00.Obiettivi:L’incontro formativo mira ad offrire ai professionisti del settore un’occasione di riflessione e diconfron-to sugli aspetti epistemologici e metodologici relativi al problema della certezza attributiva in perizia grafica senza trascurare gli aspetti pragmatici ed applicativi, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità al confronto delle grafie di comparazione e del saggio grafico. L’evento si propone dun-que l’obiettivo di approfondire l’argomento attraverso un approccio multidisciplinare che abbraccia anche profili giuridici e processuali.

A chi è rivolto il convegno

Destinatari: Grafologi della consulenza peritale Laureati e diplomati in grafologia, investigatori, procuratori legali, Avvocati e Professionisti del settore.

StudentiEvento accreditatoAGI, Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Università Mediterra-nea di Reggio Calabria.

Istituzioni e organismi coinvolti: Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. C a t t e d r a d i S o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a e C r i m i n o l o g i a p r es o l ’ U n i v e ri t à p e r S t r a n i e r i. “Dante Alighieri” di Reggio CalabriaUniversità Mediterranea di Reggio Calabria.

Il programma dei lavori

Programma dei lavoriMattina 9.00- 13.00Il problema della verità e della certezza in perizia grafica: considerazioni epistemologiche e me-todologiche (Dott. Dario Mangiola, grafologo, iscritto presso l’Albo dei CTU del Tribunale di Reggio Calabria).La gestione dei processi di valutazione nell’analisi grafica: la why phase. (Dott. Vito Matranga, abilitato all’esercizio della professione di avvocato, master universitario di II livello in scienze fo-rensi, specializzato in indagini grafiche).Le scritture di comparazione, utilizzo, natura, adeguatezza, problematiche peritali (Avv. Salvatore Caccamo, avvocato – grafologo e perito grafico del Tribunale di Siracusa).Obiettività e prudenza nell’utilizzo della prova grafica. il saggio grafico, modalità e strategie nell’acquisizione (Avv. Rino Mazzone, grafologo e perito grafico del Tribunale di Siracusa).ore 13.00 Lunch timePomeriggio 15.00- 19.00Autonomia del giudicante nella valutazione peritale e sue facoltà nella sostituzione del tecnico e/o rivisitazione della stessa consulenza su quesiti integrativi sottoposti al perito (Avv. Domeni-co Rizzotti del Foro di Messina).Sottoscrizione dei documenti ed imputazione delle dichiarazioni tra strumenti tradizionali ed in-novazioni tecnologiche (Prof.ssa Angela Busacca, docente di diritto dell’informatica — Univer-sità Mediterranea di Reggio Calabria).Il Falso nel diritto penale tra mendacio, contraffazione e mistificazione (Dr. Salvatore Cosenti-no, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri).Coordina:Avv. Tiziana Scambia, Presidente AGI Calabria, grafologo, iscritto presso l’Albo dei CTU del Tri-bunale di Reggio Calabria.

Segreteria organizzativa:Maria Antonietta Cuzzocrea, segretaria AGI Calabria, grafologo, iscritto presso l’Albo dei CTU del Tribunale di Reggio Calabria. Sergio Furfaro, tesoriere AGI Calabria, grafologo, iscritto presso l’Albo dei CTU del Tribunale di Reggio Calabria.

A.G.I. CalabriaVia G. Spagnolio n.3H Reggio Calabria e-mail: seg.agicalabria@libero.it cell. 3474690076 – 3383477586 online