Panella-Vallauri: la cerimonia di consegna della borsa di studio Italo Falcomatà
Mercoledì 20 dicembre, nell'Aula Magna dell'ITT Panella - Vallauri, la consegna della borsa di studio Italo Falcomatà alla memoria dell'alunno Domenico Ambrogio
19 Dicembre 2017 - 09:06 | di Eva Curatola
Si comunica che mercoledì 20 dicembre, alle ore 10.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria, si svolgerà la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Italo Falcomatà” che verrà attribuita alla memoria dell’alunno della classe VBI Domenico Ambrogio, recentemente scomparso.
All’appuntamento annuale in ricordo del compianto professore Italo Falcomatà, già docente dell’ITT “Panella – Vallauri” e illustre Primo Cittadino di Reggio Calabria, parteciperà il Sindaco della città Metropolitana , Dottor Giuseppe Falcomatà.
ITT “Panella – Vallauri”
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