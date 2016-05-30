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Al Parco Archeologico Locri-Epizefiri la 1^ Rassegna Teatro Classico Scolastico

Il 3 e 4 giugno il Parco Archeologico Locri Epizefiri ospita gli spettacoli di quattro licei calabresi: il programma della prima rassegna

30 Maggio 2016 - 16:07 | di Redazione

Il Museo Archeologico Nazionale di Locri, che cura l'evento al Tempio di Marasà

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Il 3 e il 4 giugno 2016 a Portigliola (Reggio Calabria), Teatro Greco – Romano,

Parco Archeologico Locri – Epizefiri, si terrà la 1^ Rassegna Teatro Classico Scolastico.

L’iniziativa è promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Locri in collaborazione con il Comune di Portigliola (Reggio Calabria) ed ha la finalità di valorizzare l’area archeologica e ricordare, attraverso l’impegno degli allievi, quanto il centro coloniale di Locri Epizefiri, dotato anche di un teatro, fosse culturalmente vivace.

Questo, di seguito riportato, il ricco il programma previsto.

3 giugno 2016

Ore 21.00 – Liceo classico “Tommaso Campanella” Reggio Calabria

Opera: Eros di Martina Albanese

Ore 22.10 – Liceo delle Scienze umane “G. Mazzini” – Laboratorio teatrale Santa

Marta – Caritas – Locri (Reggio Calabria)

Opera: Ascolta. Il coraggio dei sogni di Maria Pia Battaglia e autori

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4 giugno 2016

Ore 21.00 – Liceo classico “D. Borrelli” – Santa Severina (Crotone)

Opera: Baccanti di Euripide

Ore 22.10 – Liceo classico “Morelli – Colao” – Vibo Valentia

Opera: Romeo e Giulietta di W. Shakespeare

Ore 23.10 – Premiazione

La rassegna sarà condotta da Maria Teresa D’Agostino.

La dottoressa Angela Tecce, direttore del Polo Museale della Calabria e la dottoressa Rossella Agostino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Locri, plaudono all’iniziativa che permetterà di apprezzare, in una location di straordinario fascino, la nobile arte del teatro.

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1^ Rassegna

Teatro Classico Scolastico

Portigliola (Reggio Calabria) – Teatro Greco – Romano

Parco Archeologico Locri – Epizefiri

3/4 giugno 2016

Parco Archeologico Locri Epizefiri, sede della Rassegna Teatro Classico Scolastico a Portigliola

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