Al Parco Archeologico Locri-Epizefiri la 1^ Rassegna Teatro Classico Scolastico
Il 3 e 4 giugno il Parco Archeologico Locri Epizefiri ospita gli spettacoli di quattro licei calabresi: il programma della prima rassegna
30 Maggio 2016 - 16:07 | di Redazione
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Il 3 e il 4 giugno 2016 a Portigliola (Reggio Calabria), Teatro Greco – Romano,
Parco Archeologico Locri – Epizefiri, si terrà la 1^ Rassegna Teatro Classico Scolastico.
L’iniziativa è promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Locri in collaborazione con il Comune di Portigliola (Reggio Calabria) ed ha la finalità di valorizzare l’area archeologica e ricordare, attraverso l’impegno degli allievi, quanto il centro coloniale di Locri Epizefiri, dotato anche di un teatro, fosse culturalmente vivace.
Questo, di seguito riportato, il ricco il programma previsto.
3 giugno 2016
Ore 21.00 – Liceo classico “Tommaso Campanella” Reggio Calabria
Opera: Eros di Martina Albanese
Ore 22.10 – Liceo delle Scienze umane “G. Mazzini” – Laboratorio teatrale Santa
Marta – Caritas – Locri (Reggio Calabria)
Opera: Ascolta. Il coraggio dei sogni di Maria Pia Battaglia e autori
vari
4 giugno 2016
Ore 21.00 – Liceo classico “D. Borrelli” – Santa Severina (Crotone)
Opera: Baccanti di Euripide
Ore 22.10 – Liceo classico “Morelli – Colao” – Vibo Valentia
Opera: Romeo e Giulietta di W. Shakespeare
Ore 23.10 – Premiazione
La rassegna sarà condotta da Maria Teresa D’Agostino.
La dottoressa Angela Tecce, direttore del Polo Museale della Calabria e la dottoressa Rossella Agostino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Locri, plaudono all’iniziativa che permetterà di apprezzare, in una location di straordinario fascino, la nobile arte del teatro.
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1^ Rassegna
Teatro Classico Scolastico
Portigliola (Reggio Calabria) – Teatro Greco – Romano
Parco Archeologico Locri – Epizefiri
3/4 giugno 2016
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