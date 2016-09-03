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Al Peperoncino Festival incasso devoluto alla ricostruzione di Amatrice

Il festival di Diamante si apre con lo slogan Pensando ad Amatrice e una campagna di solidarietà nazionale con il peperoncino calabrese

03 Settembre 2016 - 16:07 | di Redazione

Guanciale e bucatini, ingredienti dell'amatriciana

Nell’edizione 2016, la ventiquattresima del Peperoncino festival di Diamante, la kermesse che aprirà i battenti mercoledì 7 settembre, accanto allo slogan tradizionale “Arte, cultura e gastronomia in salsa piccante” ci sarà anche quello “Pensando ad Amatrice”.

“L’edizione di quest’anno – afferma il patron Enzo Monaco – sarà dedicata ad Amatrice famosa per la ‘Amatriciana’ per la preparazione della quale è protagonista il peperoncino”.

E proprio dal Festival di Diamante partirà una campagna di solidarietà nazionale con la vendita di confezioni di peperoncino a due euro. Il ricavato sarà interamente devoluto alla ricostruzione delle scuole di Amatrice.

Il peperoncino, offerto gratuitamente dalle aziende della Calabria, sarà venduto in tutte le 95 “delegazioni accademiche” e in tutte le manifestazioni promosse dell’Accademia fino a settembre dell’anno prossimo.

(ANSA).

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