“L’Associazione Georgia in Calabria ringrazia tutti i Georgiani e Italiani per la loro presenza bene integrata a Reggio Calabria senza la quale tutto questo non sarebbe stato meraviglioso. In particolar modo grazie al Pepys Beach di Giuseppe Iannò per averci accolto nel suo locale, a Francesco Repaci per l’impianto audio e le riprese video, e ovviamente la voce indimenticabile ed emozionante della nostra grandissima Nina Nemsadze che ci ha regalato qualche ora di felicità e armonia”, afferma il Vice-Presidente Gianmarco Crea.