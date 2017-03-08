Al ‘Piria’ l’iniziativa ‘Donne per le donne’
Nella Settimana Rosa Digitale l'ITE Piria di Reggio Calabria apre i laboratori alle donne del territorio per scoprire le nuove tecnologie: come prenotare
08 Marzo 2017 - 11:22 | di Pasquale Romano
Nell’ambito della Settimana Rosa Digitale l’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO” RAFFAELE PIRIA” di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria – Camera di Commercio – Confindustria Giovani ATAM – Shape Creative Lab – Associazione Attendiamoci onlus – Mavilla Foto
Venerdì 10 Marzo dalle 17.00 alle 18.00, apre la scuola alle donne del territorio che desiderano dedicare un’ora del loro tempo a frequentare i laboratori digitali, per scoprire e confrontarsi sulle nuove tecnologie.
Prenota il tuo laboratorio telefonando o passando da scuola:
il Pensiero Computazionale – presso Piria – laboratorio n. 49 Prof.ssa Grazia Cartella max 15 partecipanti
dal Codice all’Immagine – presso Piria – Laboratorio n. 55 Prof.ssa Monica Colistra max 20 partecipanti –
Storytelling – presso Piria laboratorio n. 51 Prof.ssa Clara Baez max 20 partecipanti
Kahoot – presso Piria – laboratorio n. 50 Prof.ssa Anna Maria Brancati max 20 partecipanti
3D – presso Shape Creative Lab Via Magna Grecia 1/D Arch. Francesco Tropepe- max 10 partecipanti
Web – presso Piria – laboratorio n. 52 Prof.sse Grazia Maria Condello, Mattia Minniti e Mirella Spanti max 15 partecipanti
Stamperia digitale – presso Villaggio dei Giovani Via Gebbione a Mare Contrada Ragaglioti
Dott. Gianni Mazza max 15 partecipanti
Fotografia digitale – presso Piria – Aula 49 Edmondo Mavilla – max 15 partecipanti
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