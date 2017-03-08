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Al ‘Piria’ l’iniziativa ‘Donne per le donne’

Nella Settimana Rosa Digitale l'ITE Piria di Reggio Calabria apre i laboratori alle donne del territorio per scoprire le nuove tecnologie: come prenotare

08 Marzo 2017 - 11:22 | di Pasquale Romano

ITE Raffaele Piria di Reggio Calabria, scuola coinvolta nel percorso di educazione finanziaria della Fenafi

Nell’ambito della Settimana Rosa Digitale l’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO” RAFFAELE PIRIA” di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria – Camera di Commercio – Confindustria Giovani ATAM – Shape Creative Lab – Associazione Attendiamoci onlus – Mavilla Foto

Venerdì 10 Marzo dalle 17.00 alle 18.00, apre la scuola alle donne del territorio che desiderano dedicare un’ora del loro tempo a frequentare i laboratori digitali, per scoprire e confrontarsi sulle nuove tecnologie.
Prenota il tuo laboratorio telefonando o passando da scuola:

il Pensiero Computazionale – presso Piria – laboratorio n. 49 Prof.ssa Grazia Cartella max 15 partecipanti
dal Codice all’Immagine – presso Piria – Laboratorio n. 55 Prof.ssa Monica Colistra max 20 partecipanti –
Storytelling – presso Piria laboratorio n. 51 Prof.ssa Clara Baez max 20 partecipanti
Kahoot – presso Piria – laboratorio n. 50 Prof.ssa Anna Maria Brancati max 20 partecipanti
3D – presso Shape Creative Lab Via Magna Grecia 1/D Arch. Francesco Tropepe- max 10 partecipanti
Web – presso Piria – laboratorio n. 52 Prof.sse Grazia Maria Condello, Mattia Minniti e Mirella Spanti max 15 partecipanti
Stamperia digitale – presso Villaggio dei Giovani Via Gebbione a Mare Contrada Ragaglioti
Dott. Gianni Mazza max 15 partecipanti
Fotografia digitale – presso Piria – Aula 49 Edmondo Mavilla – max 15 partecipanti

Laboratori digitali della Settimana Rosa Digitale all'ITE Raffaele Piria di Reggio Calabria

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