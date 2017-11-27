Giorno 20 Novembre, presso la Casa della Cultura di Palmi, la comunità scolastica ha avuto l’onore di partecipare alla Commemorazione dell’anniversario della morte del Maestro Francesco Cilea, con un Concerto tenuto appositamente per l’Istituto dalla Pianista Maria Beatrice Zoccali, professionista di fama internazionale che ha avuto il privilegio di suonare al pianoforte di Cilea nella casa del Maestro a Varazze.

L’evento per la prima volta pensato per una scolaresca

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, molto vicina a quelle attività che diano importanza a tutte le forme artistiche che “colorano” culturalmente la vita dell’individuo, ha collaborato con la Pianista Zoccali affinchè l’evento, che per la prima volta è stato realizzato per una scolaresca, potesse essere messo in atto per il giorno specifico che segna la dipartita del Maestro.

Il Liceo “Pizi, infatti, è molto attento al mondo dell’arte, del teatro, della musica e a tutto ciò che, più in generale, possa stimolare la creatività degli alunni nei vari settori in cui il talento si declini con la vita quotidiana e col vissuto di gruppi di studenti; così,infatti, è per l’Orchestra di fiati del “Pizi”, costituita da giovani talentuosi che condividono il gusto per il bello che scaturisce dall’accordo di più note musicali.

Gli studenti e le note esplicative della pianista

Gli alunni del Biennio che hanno preso parte al Concerto, rapiti dalla musica di Cilea, magistralmente eseguita dalla Pianista Zoccali, hanno partecipato all’intero Concerto con un comportamento ineccepibile e quasi di commozione, dal momento che la Pianista, tra un’esecuzione musicale e l’altra, ha intercalato note esplicative sulla creazione del pezzo, sulla finalità e su particolari e intensi momenti della vita di Cilea che hanno dato origine alla partitura dei brani eseguiti.

Nell’occasione del Concerto, è stato ricordato il Signor Salvatore Sainato, memoria storica della Segreteria Didattica, benvoluto da tutto il personale, morto prematuramente dopo 43 anni dedicati al servizio presso il Liceo “Pizi” di Palmi.

Marilea Ortuso