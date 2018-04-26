Il 27 aprile al Liceo Artistico Preti-Frangipane la proiezione dei video degli studenti e l'inaugurazione della mostra del concorso AIDO

Gli Organi di Informazione sono invitati a partecipare venerdì 27 aprile 2018 alle ore 9.00 presso l’aula magna del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” ,plesso “Preti“ alla proiezione di tutti i video inediti degli studenti in oggetto e successivamente presumibilmente intorno alle ore 10.30 all’ inaugurazione della mostra delle opere realizzate dagli stessi presso la Sala Mostre dello stesso Istituto, al plesso “Frangipane”.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni feriali presso il plesso “Frangipane” del Liceo Artistico “Preti- Frangipane” dal 27 aprile al giorno 11 maggio 2018 di mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e di pomeriggio previa prenotazione anticipata telefonando al numero 0965499458.

Prima dell’ inaugurazione della mostra del 27 p.v. saranno consegnati i trofei ricordo ai Patrocinanti, Partner e Componenti della Commissione esaminatrice.