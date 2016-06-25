Al Regent Hotel il campo estivo firmato JoY’s Animation

Sport, mare, giochi e laboratori ogni mattina di giugno e luglio dalle 8 alle 14 per bambini dai 3 ai 13 anni al Regent Hotel di Catona

Immersi nell’accogliente e confortevole Regent Hotel, a Catona (Rc), si sta svolgendo in questi giorni la colonia estiva firmata Joy’s Animation.

L’agenzia si avvale della collaborazione di operatori specializzati nel campo dell’animazione e dello sport, che con dedizione e impegno ogni mattina, nei mesi di giugno e luglio dalle ore 8:00 alle 14:00 intrattengono bambini dai 3 anni e ragazzi fino ai 13.

La mattinata è ricca di attività; la prima parte incentrata principalmente sullo sport e il mare. Seguono a rotazione, secondo programma, laboratori ludico-ricreativi, giochi in spiaggia, tornei e non da ultimo acquagym e balli sociali nella splendida piscina della struttura.

Segue, intorno alle 12.30, il pranzo, per concludere infine con attività di svago fino alle 14:00.