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Al Rendano il concerto di Niccolò Fabi

Il 28 dicembre alle 21 il cantautore romano è al Teatro Rendano di Cosenza con il tour Una somma di piccole cose

26 Dicembre 2016 - 12:49 | di Vincenzo Comi

Il cantautore romano Niccolò Fabi

Reduce dal successo del suo primo tour europeo, Niccolò Fabi torna live nei teatri di tutta Italia con “Una somma di piccole cose” tour e sarà in concerto mercoledì 28 dicembre al Teatro Rendano di Cosenza (inizio concerto ore 21.00 – Piazza XV Marzo). Continua così il viaggio iniziato a maggio 2016 che vede il cantautore romano portare live nei teatri italiani il suo ultimo lavoro discografico, vincitore della Targa Tenco 2016.

Dopo il tutto esaurito delle date di Schio e Senigallia, sold out anche la data di Bari e quella in programma a Forlì… e restano ancora disponibili pochi biglietti per tutte le altre date in programma del tour.

Il video live di Evaporare

Intanto, è online il video di “Evaporare” registrato durante il tour europeo, che ha visto Niccolò Fabi accompagnato sul palco da Alberto Bianco e Filippo Cornaglia.

Il video live è online al seguente link: https://youtu.be/Vou7Ri9e6Hw.

Tutte le date del tour teatrale

Queste tutte le date del tour teatrale in Italia, organizzato e prodotto da Barley Arts e Ovest, in cui Niccolò Fabi eseguirà live i brani estratti dal suo ultimo album “Una somma di piccole cose” e i suoi più grandi successi:

26 DICEMBRE ad APRILIA – Latina (Teatro Europa)
27 DICEMBRE a BARI (Teatro Petruzzelli) – SOLD OUT
28 DICEMBRE a COSENZA (Teatro Rendano)
20 GENNAIO a MESTRE (Teatro Corso)
21 GENNAIO a FORLÌ (Teatro Fabbri) – SOLD OUT
28 GENNAIO a CREMONA (Teatro Ponchielli)
29 GENNAIO a PARMA (Teatro Regio)
03 FEBBRAIO a BERGAMO (Teatro Creberg)
04 FEBBRAIO a LA SPEZIA (Teatro Civico)
08 FEBBRAIO ad AOSTA (Teatro Splendor)
10 FEBBRAIO a CAGLIARI (Auditorium del Conservatorio)
11 FEBBRAIO a SASSARI (Teatro Comunale)
15 FEBBRAIO a GENOVA (Teatro Politeama)
16 FEBBRAIO a BIELLA (Teatro Odeon)
24 FEBBRAIO a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Palariviera)
25 FEBBRAIO a POTENZA (Teatro Don Bosco)
27 FEBBRAIO a CATANIA (Teatro Metropolitan).

Inoltre, il cantautore romano il 16 giugno 2017 si esibirà live in Germania nella città di RÜSSELSHEIM AM MAIN, ospite del festival annuale “HESSENTAG”, tra i più antichi e importanti festival del territorio tedesco.

L’album Una somma di piccole cose

Disponibile in tutti in negozi di dischi, in digital download e in tutte le piattaforme streaming, “Una somma di piccole cose” (Universal Music), può essere definito come il riassunto più efficace ed emblematico delle caratteristiche umane e musicali del cantautore romano e del suo percorso artistico, iniziato ormai venti anni fa e proseguito sempre in maniera personale. Il cantautore romano con questo disco ha scelto, nel momento probabilmente più alto della sua carriera, di abbandonare le regole commerciali e liberare la creatività, desideroso di fornire al pubblico il disco che avrebbe sempre voluto essere in grado di fare.

Scritto, suonato e registrato integralmente da Niccolò Fabi in una casa di campagna, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, “Una somma di piccole cose” è infatti il frutto di una scelta stilistica molto precisa, con un colore di fondo costante e riconoscibile che accompagna tutte e 9 le tracce dell’album.

Chi è Niccolò Fabi

Cantautore, produttore e polistrumentista Niccolò Fabi ha alle spalle 9 progetti discografici, 1 raccolta e numerose e importanti collaborazioni artistiche, la più recente quella con i compagni e amici Max Gazzè e Daniele Silvestri.

Negli anni ha inoltre continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica sia in termini performativi con appuntamenti all’interno di rassegne culturali che in chiave formativa, è attualmente docente all’interno della scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini. Impegnato nel sociale, il cantautore continua attivamente la collaborazione con l’ONG Medici con l’Africa – Cuamm e recentemente ha scritto insieme al geologo Mario Tozzi lo spettacolo “Musica Sostenibile”, indirizzato alla comprensione e alla divulgazione di tematiche ambientali, spesso dimenticate.

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