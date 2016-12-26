Al Rendano il concerto di Niccolò Fabi

Reduce dal successo del suo primo tour europeo, Niccolò Fabi torna live nei teatri di tutta Italia con “Una somma di piccole cose” tour e sarà in concerto mercoledì 28 dicembre al Teatro Rendano di Cosenza (inizio concerto ore 21.00 – Piazza XV Marzo). Continua così il viaggio iniziato a maggio 2016 che vede il cantautore romano portare live nei teatri italiani il suo ultimo lavoro discografico, vincitore della Targa Tenco 2016.

Dopo il tutto esaurito delle date di Schio e Senigallia, sold out anche la data di Bari e quella in programma a Forlì… e restano ancora disponibili pochi biglietti per tutte le altre date in programma del tour.

Il video live di Evaporare

Intanto, è online il video di “Evaporare” registrato durante il tour europeo, che ha visto Niccolò Fabi accompagnato sul palco da Alberto Bianco e Filippo Cornaglia.

Il video live è online al seguente link: https://youtu.be/Vou7Ri9e6Hw.

Queste tutte le date del tour teatrale in Italia, organizzato e prodotto da Barley Arts e Ovest, in cui Niccolò Fabi eseguirà live i brani estratti dal suo ultimo album “Una somma di piccole cose” e i suoi più grandi successi:

26 DICEMBRE ad APRILIA – Latina (Teatro Europa)

27 DICEMBRE a BARI (Teatro Petruzzelli) – SOLD OUT

28 DICEMBRE a COSENZA (Teatro Rendano)

20 GENNAIO a MESTRE (Teatro Corso)

21 GENNAIO a FORLÌ (Teatro Fabbri) – SOLD OUT

28 GENNAIO a CREMONA (Teatro Ponchielli)

29 GENNAIO a PARMA (Teatro Regio)

03 FEBBRAIO a BERGAMO (Teatro Creberg)

04 FEBBRAIO a LA SPEZIA (Teatro Civico)

08 FEBBRAIO ad AOSTA (Teatro Splendor)

10 FEBBRAIO a CAGLIARI (Auditorium del Conservatorio)

11 FEBBRAIO a SASSARI (Teatro Comunale)

15 FEBBRAIO a GENOVA (Teatro Politeama)

16 FEBBRAIO a BIELLA (Teatro Odeon)

24 FEBBRAIO a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Palariviera)

25 FEBBRAIO a POTENZA (Teatro Don Bosco)

27 FEBBRAIO a CATANIA (Teatro Metropolitan).

Inoltre, il cantautore romano il 16 giugno 2017 si esibirà live in Germania nella città di RÜSSELSHEIM AM MAIN, ospite del festival annuale “HESSENTAG”, tra i più antichi e importanti festival del territorio tedesco.

L’album Una somma di piccole cose

Disponibile in tutti in negozi di dischi, in digital download e in tutte le piattaforme streaming, “Una somma di piccole cose” (Universal Music), può essere definito come il riassunto più efficace ed emblematico delle caratteristiche umane e musicali del cantautore romano e del suo percorso artistico, iniziato ormai venti anni fa e proseguito sempre in maniera personale. Il cantautore romano con questo disco ha scelto, nel momento probabilmente più alto della sua carriera, di abbandonare le regole commerciali e liberare la creatività, desideroso di fornire al pubblico il disco che avrebbe sempre voluto essere in grado di fare.

Scritto, suonato e registrato integralmente da Niccolò Fabi in una casa di campagna, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, “Una somma di piccole cose” è infatti il frutto di una scelta stilistica molto precisa, con un colore di fondo costante e riconoscibile che accompagna tutte e 9 le tracce dell’album.

Chi è Niccolò Fabi

Cantautore, produttore e polistrumentista Niccolò Fabi ha alle spalle 9 progetti discografici, 1 raccolta e numerose e importanti collaborazioni artistiche, la più recente quella con i compagni e amici Max Gazzè e Daniele Silvestri.

Negli anni ha inoltre continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica sia in termini performativi con appuntamenti all’interno di rassegne culturali che in chiave formativa, è attualmente docente all’interno della scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini. Impegnato nel sociale, il cantautore continua attivamente la collaborazione con l’ONG Medici con l’Africa – Cuamm e recentemente ha scritto insieme al geologo Mario Tozzi lo spettacolo “Musica Sostenibile”, indirizzato alla comprensione e alla divulgazione di tematiche ambientali, spesso dimenticate.