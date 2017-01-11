Al Sant’Agata il ritiro delle tessere del tifoso per gli abbonati
Mercoledì 11 gennaio al Sant'Agata il ritiro della tessera del tifoso per gli abbonati: dalla gara con l'Akragas niente più ricevuta all'ingresso del Granillo
11 Gennaio 2017 - 09:41 | di Redazione
La Reggina 1914 comunica che mercoledi 11 Gennaio, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 presso il Centro Sporivo Sant’Agata, sarà possibile ritirare la tessera del tifoso sottoscritta al momento dell’acquisto dell’abbonamento.
La società informa inoltre che dalla prossima gara interna contro l’Akragas prevista per giorno 21 gennaio, NON sarà possibile accedere allo stadio “Oreste Granillo” con la ricevuta/abbonamento rilasciata ad agosto. L’unico documento valido è la tessera del tifoso.
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