Al Teatro Cilea la 1ª Rassegna Concertistica “Ek Rizon”

Il Comune di Reggio Calabria e l’associazione culturale Archigramma convocano una conferenza stampa per presentare la 1ª Rassegna Concertistica “Ek Rizon”, che si terrà martedì 30 maggio 2017, alle ore 9:00, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo S. Giorgio.

All’incontro interverranno il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio della Regione Calabria Nicola Irto, il presidente dell’associazione culturale Archigramma, Pino Putortì, il direttore artistico della Rassegna Concertistica “Ek RIzon”, Pasquale Dapoto, il presidente e il responsabile scientifico dell’associazione Diabaino Vip-Vip dello Stretto, Gabriella Violi e Maria Antonella Ferraro, il presidente del Club Lions Distretto 108 YA “Città del Mediterraneo”, Rosilita Veccia, e il prof. Daniele Castrizio dell’Università di Messina.

Saranno inoltre presenti, in qualità di patrocinatori dell’evento, i rappresentanti di Federfarma Reggio Calabria, del Club Kiwanis “Fata Morgana” di Villa S. Giovanni, dell’Ordine dei Medici provinciale e dell’Endas.

La 1a. Rassegna Concertistica “Ek Rizon” si svolgerà presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria nel corso di tutto il mese di giugno.

Saranno 5 serate dedicate alla grande musica classica, una scelta non casuale. Secondo recenti studi, infatti, quello che al tempo era chiamato “Apollonios” sembra essere il mese della fondazione proprio di Reggio Calabria.

Alcuni importanti episodi tratti dalla storia della città, precisamente cinque, saranno raccontati dal prof. Daniele Castrizio dell’Università di Messina nel corso di ogni singola serata. Un modo buono per ricordare la storia di Rhegion e a permettere ai reggini di far pace con la storia della città.

Sarà anche un’occasione per riportare al Teatro Cilea eventi musicali di altissimo profilo nazionale e internazionale.

Il primo appuntamento con la 1a. Rassegna Concertistica “Ek Rizon” è in programma l’1 giugno 2017 , con inizio previsto alle 20:30, con i “62 Miles Trio” (Giampiero Locatelli, Silvio Arillotta, Emanuele Fuduli).

Sarà possibile partecipare agli eventi della Rassegna recandosi al botteghino del teatro.

Il ricavato delle cinque serate sarà devoluto in beneficenza, in particolare per sostenere progetti di grande profilo sociale messi in cantiere da due associazioni reggine, la Diabaino Vip-vip dello Stretto e il Lions Club “Città del Mediterraneo”.