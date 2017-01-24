Al Teatro della Girando lo spettacolo ‘Sumud Filastie’

27 e 28 gennaio ore 21:00

Il Teatro della Girandola, presenta per giorno 27 gennaio e in replica il 28 gennaio, alle ore 21,00, lo spettacolo “Sumud Filastie”. Un attento omaggio al popolo palestinese di e con Giulio Bufo. Aiuto regia Michela Tamborra.

Lo spettacolo

Sumud = Resistenza, Sumud = Palestina.

Il significato di Sumud nello spettacolo

Con la parola ” Sumud” i palestinesi indicano gli ulivi che resistono alle intemperie della natura, con le loro forti radici, quegli ulivi che uniscono tutti i popoli del mediterraneo. Radici forti che sono quelle che uniscono con forza i palestinesi alla loro terra, da secoli terra di dominio e dove i sionisti si sono stanziati dai primi del ‘900.

Con questo lavoro Giulio Bufo affronta la questione palestinese e con “Sumud Filastie” arriva in Palestina, quella terra che i il governo d’occupazione sionista di “Israele” definisce “terra dei terroristi”. Attraverso le parole di un palestinese si racconta della Palestina che da anni Resiste, della Palestina terra rossa che non ha paura, la Palestina raccontata da Darwish Mahomoud e Vittorio Arrigoni, da Marwan Barghouti e dai volontari dell’ISM. Si racconta di persone e storie. Il tutto dipinte con l’orgoglio della propria restistanza, con la caparbietà e il sorriso di un popolo orgoglioso della sua terra. Quest’ultimo lavoro teatrale racconta in modo forte e deciso i fatti che hanno caratterizzato e determinato la “questione palestinese”. La storia della Palestina è la storia di tutti, di tutti i popoli che resistono.

Per info e prenotazioni

E’ consigliata la prenotazione

3207042460 – info@pagiacciclandestini.it