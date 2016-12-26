Al Teatro della Girandola il concerto ‘MLC’ Elias’ Tour

Il Teatro della Girandola nell’ambito della rassegna “Il vento che muove cartellone 2016/2017 presenta giorno 28 e in replica giorno 29 dicembre alle ore 21:00 il concerto “MLC” ELIAS’ TRIP TOUR con Mario Lo Cascio al pianoforte, Peppe Cosentino alla batteria e Davide Foti al basso.

Il progetto nasce dal disco “Luce buia” per piano solo di mario lo cascio , un lavoro inedito di musica contemporanea che con l’apporto di varie formazioni di musicisti si è evoluto in un concerto che abbraccia diversi generi musicali, dal jazz al rock alla musica contemporanea appunto. come quello di Elias, un viaggio dentro se stessi alla ricerca del senso delle cose, un percorso di consapevolezza delle proprie emozioni tra il buio e la luce della nostra vita, che accompagna e coinvolge attivamente il pubblico, annullando la distanza dai musicisti, che richiede un ascolto con il corpo, la mente e la parte più profonda di noi stessi.

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