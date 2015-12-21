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Al Teatro della Girandola il concerto spettacolo ‘Blue’Sud’

Racconti in chiave blues di temi e tradizioni popolari del sud Italia, dalla Sicilia alla Campania, con Marika Gatto alla voce e Joe Mannarino alla chitarra

21 Dicembre 2015 - 11:37 | di Redazione

Marika Gatto e Joe Mannarino, concerto spettacolo Blue'Sud

Al Teatro della Girandola  durante Le festività natalizie sabato 26 dicembre alle ore 19:00 andrà in scena il concertio spettacolo “Blue’Sud” con Marika Gatto e Joe Mannarino.
“Blue’Sud”
Racconti in chiave blues di temi e tradizioni popolari del sud italia, dalla Sicilia alla Campania. Lo spettacolo si basa su uno studio che ha avuto come obiettivo l’innovazione e l’essenzialità nell’esecuzione dei brani partendo dalla tradizione popolare pura. Blue’Sud Voce – interpretato alla voce da Marika Gatto e alla Chitarra da Joe Mannarino avrà una durata di 1h30′.

È consigliata la prenotazione. Per informazioni 3207042460info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Indirizzo: via Muratori 2/C, Reggio di Calabria

Locandina del concerto spettacolo Blue'Sud al Teatro della Girandola di Reggio Calabria

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