Al Teatro della Girandola il concerto spettacolo ‘Blue’Sud’

Al Teatro della Girandola durante Le festività natalizie sabato 26 dicembre alle ore 19:00 andrà in scena il concertio spettacolo “Blue’Sud” con Marika Gatto e Joe Mannarino.

“Blue’Sud”

Racconti in chiave blues di temi e tradizioni popolari del sud italia, dalla Sicilia alla Campania. Lo spettacolo si basa su uno studio che ha avuto come obiettivo l’innovazione e l’essenzialità nell’esecuzione dei brani partendo dalla tradizione popolare pura. Blue’Sud Voce – interpretato alla voce da Marika Gatto e alla Chitarra da Joe Mannarino avrà una durata di 1h30′.

È consigliata la prenotazione. Per informazioni 3207042460 – info@pagliacciclandestini.it

Teatro della Girandola

Indirizzo: via Muratori 2/C, Reggio di Calabria