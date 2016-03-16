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Al Teatro della Girandola il Concerto “Ukulele Revolver Tour”

Ukulele, cajón e hang in un viaggio tra ritmi mediterranei e sperimentazione: sabato 19 marzo il duo Vignola-Didonna è al Teatro della Girandola

16 Marzo 2016 - 11:24 | di Vincenzo Comi

Locandina del concerto Ukulele Revolver Tour al Teatro della Girandola

Il Teatro della Girandola, promuove sabato 19 marzo alle ore 19:30 il concerto Ukulele Revolver Tour” con Danilo Vignola & Giò Didonna.

Danilo Vignola il piu grande sperimentatore al mondo di tecniche ukulelistiche unito alle innovazioni percussive di Giò Didonna presentano l’album “UKULELE REVOLVER”Ad un anno e mezzo dalla nascita del progetto, vantano oltre 200 concerti, tenutisi principalmente nei più prestigiosi teatri , jazz club e music club di tutta la nazione.

Il loro spettacolo è un viaggio coinvolgente nei ritmi e nelle sonorità mediterranee, in cui si dà libero sfogo all’arte dell’improvvisazione, rivisitando in chiave moderna melodie tradizionali (rumba, flamenco, taranta, sonorità arabeggianti) e intrecciandole a ricercatezze sperimentali, armonie psichedeliche, ritmiche heavy , all’insegna di uno scambio interculturale, in cui, strumenti d’oltreoceano come l’ormai celebre ukulele Hawaiano ed il Cajòn peruviano (percussione) o di strumenti moderni come l’Hang svizzero (percussione), si incontrano con la tradizione e la sperimentazione.

RITMO & PASSIONE.

Danilo Vignola ha vinto un concorso mondiale, tenutosi negli USA ma tramite una esibizione in video, come miglior tecnica espressa con l’ukulele elettrico, nel 2010. Nella data del 4 Ottobre 2015 Danilo Vignola riceve il premio al MEI di Faenza come miglior artista di strumenti alternativi a livello Italiano.

E’ consigliata la prenotazione 3207042460
oppure info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Via Muratori 2/C
Reggio Calabria

Danilo Vignola e Giò Didonna in concerto con l'Ukulele Revolver Tour

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