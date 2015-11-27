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Al Teatro della Girandola in scena ‘Quel pazzo di Orlando’

Orlando, Angelica e il mago Atlante in chiave fantasy: la compagnia cosentina Conimieiocchi porta Ariosto in scena per ragazzi e adulti

27 Novembre 2015 - 13:12 | di Federica Geria

Quel pazzo di Orlando, spettacolo al Teatro della Girandola di Reggio Calabria

Al Teatro della Girandola un altro appuntamento da non perdere. Infatti, venerdì 27 novembre alle ore 21:00 e in replica sabato 28 novembre alle ore 18:00 e alle ore 21:00 andrà in scena lo spettacolo“Quel pazzo di Orlando”. Lo spettacolo è rivolto a un pubblico di bambini e adulti è liberamente tratto da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto

con Maria Grazia Bisurgi e Francesco Votano della compagnia cosentina “Conimieiocchi”.

La scrittura teatrale racconta la storia del cavaliere Orlando e la sua follia per l’amore non corrisposto dell’audace Angelica; attraverso il susseguirsi di vari personaggi (la maga Logistilla, il prode Astolfo, l’ Ippogrifo, Zerbino, il gentile Medoro, il mostro Orrilo) abbiamo ricomposto – attraverso la logica del cartone animato e un linguaggio diretto e multiforme – “la via di Orlando”.
Nel viaggio attraverso l’opera di Ludovico Ariosto è stato per noi guida Italo Calvino, il quale domanda: “Chi è questo poeta che soffre di come il mondo è e di come non è e potrebbe essere, eppure lo rappresenta come uno spettacolo multicolore e multiforme da contemplare con ironica saggezza?” Immergendoci nella lettura del poema abbiamo scoperto le infinte vie e storie che Ariosto mette in piedi, attraverso una scrittura fantastica che viaggia tra la realtà storica e la realtà immaginifica, tra elementi simbolici e umane passioni, realizzando un intreccio nel quale il lettore rischia di perdersi, esattamente come accade ai personaggi del canto XII nel palazzo/labirinto del mago Atlante.

L’Orlando Furioso è un mondo fantastico che abbiamo voluto attraversare, realizzando con il nostro lavoro una favola moderna, un fantasy rocambolesco, per avvicinare i ragazzi e gli adulti al patrimonio letterario italiano: QUEL PAZZO DI ORLANDO è uno straordinario caleidoscopio di eroi ed eroine dall’eccentricità fumettistica, che narra come Orlando “ … per amore venne in furore e matto, d’uom che sì saggio era stimato prima… ”

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