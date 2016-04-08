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Teatro della Girandola: lo spettacolo ‘Il Cavaliere Coraggioso’

Sabato 9 e domenica 10 aprile la rassegna Teatro Ragazzi propone uno spettacolo di marionette interattivo per bambini dai 3 anni, con luci, suoni e un gran finale a sorpresa

08 Aprile 2016 - 13:52 | di Federica Geria

Il Cavaliere Coraggioso, spettacolo di marionette per bambini a Reggio Calabria

Il Teatro della Girandola, per la rassegna “Teatro Ragazzi”, promuove sabato 9 aprile e in replica domenica 10 aprile ore 18:00 lo spettacolo di marionette dal titolo “Il Cavaliere Coraggioso”.

Spettacolo di marionette “il Cavaliere coraggioso”.

Riuscirà la bella principessa Puzzetta a trovare il suo tanto desiderato principe??? e sarà tanto coraggioso da salvarla dal terribile drago???? solo un vero cavaliere

coraggioso lo potrà fare…..

in uno scenario di musiche, suoni e personaggi medievali, lo spettacolo “Il cavaliere Coraggioso” sarà una divertente storia tutta da gustare e scoprire.

Spettacolo interattivo con luci, suoni e gran finale a sorpresa!

Adatto a bambini dai 3 anni in su

Durata 1 ora.

Associazione Lelefante

È consigliata la prenotazione 3207042460
oppure info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Via Muratori 2/C
Reggio Calabria

Locandina de Il Cavaliere Coraggioso, spettacolo di marionette al Teatro della Girandola

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