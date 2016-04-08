Teatro della Girandola: lo spettacolo ‘Il Cavaliere Coraggioso’
Sabato 9 e domenica 10 aprile la rassegna Teatro Ragazzi propone uno spettacolo di marionette interattivo per bambini dai 3 anni, con luci, suoni e un gran finale a sorpresa
08 Aprile 2016 - 13:52 | di Federica Geria
Il Teatro della Girandola, per la rassegna “Teatro Ragazzi”, promuove sabato 9 aprile e in replica domenica 10 aprile ore 18:00 lo spettacolo di marionette dal titolo “Il Cavaliere Coraggioso”.
Spettacolo di marionette “il Cavaliere coraggioso”.
Riuscirà la bella principessa Puzzetta a trovare il suo tanto desiderato principe??? e sarà tanto coraggioso da salvarla dal terribile drago???? solo un vero cavaliere
coraggioso lo potrà fare…..
in uno scenario di musiche, suoni e personaggi medievali, lo spettacolo “Il cavaliere Coraggioso” sarà una divertente storia tutta da gustare e scoprire.
Spettacolo interattivo con luci, suoni e gran finale a sorpresa!
Adatto a bambini dai 3 anni in su
Durata 1 ora.
Associazione Lelefante
È consigliata la prenotazione 3207042460
oppure info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Via Muratori 2/C
Reggio Calabria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie