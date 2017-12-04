Il Teatro della Girandola presenta, sabato 9 dicembre alle ore 18:00 e domenica 10 dicembre alle ore 18:00, nell’ambito della terza stagione della rassegna “Approdi” dedicata ai più piccoli, lo spettacolo “Una storia di Natale” liberamente tratto e ispirato a “A Christmas Carol” di Charles Dickens, con Achille Veltri e Alessandra Chiarello, regia Marco Silani, Compagnia Artpatachipi.

Lo spettacolo

Una storia quella del vecchio avaro Srooge, che appassiona da sempre bambini e adulti, facendo riassaporare la magia di questa festa così speciale: il Natale. Presi dal tram tram quotidiano, spesso ci si dimentica della magia che si può creare in questo periodo dell’anno e questo spettacolo., adatto sia a bambini che ad adulti, vi farà rientrare nel vero spirito di questa festa , sperando che lo stesso vi possa accompagnare per tutto l’anno.

DURATA: circa 50 minuti

Ingresso con tessera, la stessa potrà essere sottoscritta in teatro gratuitamente. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it