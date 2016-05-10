Al Teatro della Girandola lo spettacolo ‘WOW’

Il Teatro della Girandola promuove l’ultimo spettacolo in cartellone che chiuderà la prima reassegna “Teatro Ragazzi”, sabato 14 maggio e in replica domenica 15 maggio ore 18:00 lo spettacolo di mimo e clown dal titolo “WOW”.

WOW di e con Shravan

WOW è un gioco , il gioco di un clown che vive ,riposa e dona sorrisi in strada. In compagnia delle sue valigie e dei suoi pupazzi, il clown presenta lo spettacolo nel suo Circo immaginario , cercando di catturare l’attenzione di un pubblico anche esso immaginario. Con lui , in scena un cappello per le libere offerte del pubblico, come nella tradizione del teatro di strada.

Un filo delimita lui e gli spettatori presenti in teatro, la scoperta di esso , il varcare la soglia dal suo mondo alla realtà , sarà fonte di sorprese e inventiva per il clown , un’ occasione per poter così ricreare il suo Circo e la – magia del sorriso – nell’ incontro con i bambini che a loro volta saranno parte stessa del WOW . Uno spettacolo poetico e comico allo stesso tempo che ci invita a riscoprire il senso di meraviglia e contentezza nella vita , visto con gli occhi del clown che vive in – ognuno di noi.

Genere – Mimo e Clown

Destinazione – Per tutti – dai 3 anni

Durata – 60 m.-70 m

E’ consigliata la prenotazione 3207042460

oppure info@pagliacciclandestini.it

Teatro della Girandola

Via Muratori 2/C

Reggio Calabria