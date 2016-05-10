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Al Teatro della Girandola lo spettacolo ‘WOW’

Sabato 14 e domenica 15 maggio al Teatro della Girandola lo spettacolo di mimo e clown WOW con Shravan, ultimo appuntamento della rassegna Teatro Ragazzi

10 Maggio 2016 - 13:06 | di Federica Geria

Shravan, clown e mimo, in scena con lo spettacolo WOW al Teatro della Girandola di Reggio Calabria

Il Teatro della Girandola promuove l’ultimo spettacolo in cartellone che chiuderà la prima reassegna “Teatro Ragazzi”, sabato 14 maggio e in replica domenica 15 maggio ore 18:00 lo spettacolo di mimo e clown dal titolo “WOW”.

WOW di e con Shravan

WOW è un gioco , il gioco di un clown che vive ,riposa e dona sorrisi in strada. In compagnia delle sue valigie e dei suoi pupazzi, il clown presenta lo spettacolo nel suo Circo immaginario , cercando di catturare l’attenzione di un pubblico anche esso immaginario. Con lui , in scena un cappello per le libere offerte del pubblico, come nella tradizione del teatro di strada.
Un filo delimita lui e gli spettatori presenti in teatro, la scoperta di esso , il varcare la soglia dal suo mondo alla realtà , sarà fonte di sorprese e inventiva per il clown , un’ occasione per poter così ricreare il suo Circo e la – magia del sorriso – nell’ incontro con i bambini che a loro volta saranno parte stessa del WOW . Uno spettacolo poetico e comico allo stesso tempo che ci invita a riscoprire il senso di meraviglia e contentezza nella vita , visto con gli occhi del clown che vive in – ognuno di noi.

Genere – Mimo e Clown

Destinazione – Per tutti – dai 3 anni

Durata – 60 m.-70 m

E’ consigliata la prenotazione 3207042460
oppure info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Via Muratori 2/C
Reggio Calabria

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