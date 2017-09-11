Di seguito il post apparso su Facebook del promoter Ruggero Pegna che anticipa il prossimo concerto al teatro francesco Cilea di Reggio Calabria:

“Carissimi amici, il 5 novembre il Teatro Cilea di Reggio Calabria ospiterà un evento internazionale unico ed eccezionale: il concerto-spettacolo Preludio con il “ministro” #GilbertoGil, tra i più grandi musicisti al mondo, assieme alla Banda Cortejo Afro, il gruppo di travolgenti percussionisti verde-oro diretto dal Maestro di batteria Mestre Gordo, il Nucleo dell’ Opera di Bahia con le voci maestose di Graça Reis, Vanda Otero, Carlos Eduardo Santos, Josehr Santos e il gruppo orchestrale calabrese di #FrancescoPerri, con la direzione del maestro #AldoBrizzi.

L’evento, unico e in prima assoluta in Italia, sarà presentato da #MaxDeTomassi di Brasil su Rai Radio1. La prevendita è in corso. Riempiamo il teatro! Questa è grandissima Musica, Spettacolo puro ma, anche e soprattutto, è Cultura e vera promozione della Calabria nel mondo! (31 ottobre Londra, 2 novembre Helsinky, 5 novembre Reggio, 7 novembre Basilea) #ReggiochiamaRio #FattidiMusica #Brasil #laCalabriaguardaalMondo!”