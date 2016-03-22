Al Teatro Loreto va in scena la musica napoletana
Sabato 2 aprile Genni Avolio e Serena Russo in un viaggio nella canzone napoletana con corpo di ballo
22 Marzo 2016 - 08:34 | di Vincenzo Comi
Grande appuntamento con la musica napoletana. Sabato 2 aprile nel Teatro Loreto di Reggio Calabria il Gruppo Artistico Blu Sky Cabaret ospiterà lo spettacolo dal titolo Napoletanamente con Genni Avolio e Serena Russo.
I due artisti partenopei effettueranno un meraviglioso viaggio nella canzone napoletana accompagnati da un interessante corpo di ballo. Appuntamento quindi al 2 aprile Teatro Loreto ore 20:30.
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