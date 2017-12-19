Il cantore Michelangelo Giordano accompagnato dalla fisarmonica del Maestro Adolfo Zagari porta in scena “L’amore ci chiede amore”

Mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 21:00 via Nino Bixio, 44 Reggio Calabria (RC).

L’iniziativa, realizzata dall’associazione culturale “Atmosfere Popolari”, promuove sentimenti di amore, pace, uguaglianza e fraternità attraverso la musica. Un concerto che promette grandi emozione con un repertorio ricco di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e brani della tradizione popolare. Inoltre, il cantautore Michelangelo Giordano eseguirà alcuni brani del suo album “Le strade popolari”; un album che mette in luce sonorità folk etniche in uno stile prettamente cantautorale. “Le strade popolari” è stato prodotto nel 2015 da Antonio Pirillo e Stefano Pulga ed ha ricevuto vari Premi e riconoscimenti per l’impegno sociale dei testi ed il valore musicale di ogni composizione.

Ad accompagnare sul palco la voce e la chitarra del cantore calabrese ci sarà la fisarmonica del Maestro Adolfo Zagari, docente del conservatorio “F. Cilea” ed eccellenza musicale reggina.