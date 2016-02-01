Allo Zanotti-Bianco la presentazione di ‘To be? Not to be? Or may-be?’

Siamo lieti di invitarla alla conferenza stampa di presentazione della rassegna teatrale “To be? Not to be? Or may-be?” – Indagine sull’identità della Residenza artistica Yard in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Calabria e il Comune di Reggio Calabria.

La conferenza stampa, prevista per martedì 2 febbraio 2016 ore 11:30 nella sede del Teatro U. Zanotti Bianco/Cipresseto -Via G. Melacrino 34 – Reggio Calabria, esporrà in dettaglio la programmazione della rassegna teatrale gestita dalla Compagnia Teatrale Scena Nuda che annuncia spettacoli di grande qualità artistica. Saranno due le giornate dedicate al teatro che offriranno sei rappresentazioni di giovani compagnie italiane ed europee con artisti menzionati o premiati a livello nazionale negli ultimi cinque anni.

Saranno presenti:

Rosanna Maria Patrizia Nardi , assessore comunale Cultura – Pubblica Istruzione – Rapporti con l’Università

, assessore comunale Cultura – Pubblica Istruzione – Rapporti con l’Università Teresa Timpano , direttore artistico Compagnia Scena Nuda

, direttore artistico Compagnia Scena Nuda – Roberta Smeriglio , direttore organizzativo Compagnia Scena Nuda

, direttore organizzativo Compagnia Scena Nuda Guido Manti/Bermé , sponsor

, sponsor Filippo Gessi, docente Corso Teatrale Propedeutico (Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e Ass. Cult. Teatrale Scena Nuda)

Modera: Katia Colica, scrittrice e giornalista

Sarà molto gradita la Sua presenza

Yard – Residenza Teatrale

Residenza Teatrale realizzata con il contributo della legge N°3 del 2004 e art. 45 del decreto MIBACT del 1 luglio 2014.