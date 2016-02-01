Allo Zanotti-Bianco la presentazione di ‘To be? Not to be? Or may-be?’
Sei rappresentazioni di giovani compagnie italiane ed europee in due giornate: la Residenza artistica Yard presenta la rassegna al Teatro Zanotti Bianco
01 Febbraio 2016 - 09:48 | di Redazione
Siamo lieti di invitarla alla conferenza stampa di presentazione della rassegna teatrale “To be? Not to be? Or may-be?” – Indagine sull’identità della Residenza artistica Yard in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Calabria e il Comune di Reggio Calabria.
La conferenza stampa, prevista per martedì 2 febbraio 2016 ore 11:30 nella sede del Teatro U. Zanotti Bianco/Cipresseto -Via G. Melacrino 34 – Reggio Calabria, esporrà in dettaglio la programmazione della rassegna teatrale gestita dalla Compagnia Teatrale Scena Nuda che annuncia spettacoli di grande qualità artistica. Saranno due le giornate dedicate al teatro che offriranno sei rappresentazioni di giovani compagnie italiane ed europee con artisti menzionati o premiati a livello nazionale negli ultimi cinque anni.
Saranno presenti:
- Rosanna Maria Patrizia Nardi, assessore comunale Cultura – Pubblica Istruzione – Rapporti con l’Università
- Teresa Timpano, direttore artistico Compagnia Scena Nuda
- – Roberta Smeriglio, direttore organizzativo Compagnia Scena Nuda
- Guido Manti/Bermé, sponsor
- Filippo Gessi, docente Corso Teatrale Propedeutico (Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e Ass. Cult. Teatrale Scena Nuda)
Modera: Katia Colica, scrittrice e giornalista
Sarà molto gradita la Sua presenza
Yard – Residenza Teatrale
Residenza Teatrale realizzata con il contributo della legge N°3 del 2004 e art. 45 del decreto MIBACT del 1 luglio 2014.
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