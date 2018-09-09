Tutto pronto per il Campionato femminile di calcio a 5 organizzato in collaborazione da UISP e PGS di Reggio Calabria.

Si apre ufficialmente la stagione sportiva del calcio femminile che da sei anni UISP e PGS propongono al territorio reggino. Sensibili ai segnali che arrivano dalle Società, i due EPS, quest’anno aprono la partecipazione anche alle calciatrici che giocano in FIGC, fino alla serie C. Confermata la possibilità di partecipazione alle Finali Regionali e Nazionali sia UISP che PGS.

Appuntamento per tutte la calciatrici al 31 ottobre, con il calcio d’inizio di una nuova sportiva stagione di calcio.