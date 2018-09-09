Al via il Campionato femminile UISP-PGS di calcio a 5
Dal 31 ottobre via alla stagione del calcio femminile UISP e PGS di Reggio Calabria, aperta quest'anno anche alle calciatrici FIGC
09 Settembre 2018 - 09:36 | di Vincenzo Comi
Tutto pronto per il Campionato femminile di calcio a 5 organizzato in collaborazione da UISP e PGS di Reggio Calabria.
Si apre ufficialmente la stagione sportiva del calcio femminile che da sei anni UISP e PGS propongono al territorio reggino. Sensibili ai segnali che arrivano dalle Società, i due EPS, quest’anno aprono la partecipazione anche alle calciatrici che giocano in FIGC, fino alla serie C. Confermata la possibilità di partecipazione alle Finali Regionali e Nazionali sia UISP che PGS.
Appuntamento per tutte la calciatrici al 31 ottobre, con il calcio d’inizio di una nuova sportiva stagione di calcio.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie