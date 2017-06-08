Al via il concorso fotografico Clic”K” Lavoro

Il tema è il lavoro quotidiano in ogni sua forma: fino a tre foto a testa entro il 12 giugno, targhe ricordo per le prime tre classificate

In occasione del primo Meeting dei Giovani Consulenti del Lavoro del Sud Italia, in programma dal 22 al 24 giugno presso AltaFiumara Resort & Spa di Villa S. Giovanni (RC), le Associazioni dei Giovani CdL del Sud Italia indicono il concorso fotografico Clic”K” Lavoro, volto a promuovere il “Lavoro” quale fondamentale strumento per lo sviluppo e la crescita dei singoli individui e delle comunità in cui operano.

Il Tema. Oggetto delle foto dovrà essere “il lavoro quotidiano in ogni sua forma”. A titolo di riferimento si valuteranno tanto le visioni di insieme quanto quelle di dettaglio (particolari), di momenti e fasi della giornata lavorativa, gesti significativi, e qualsiasi altro scatto che immortala situazioni ritenute caratterizzanti o indicative rispetto al contesto.

Chi può partecipare e quante foto inviare

Per partecipare. La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie inedite contrassegnate dall’ashtag #clicklavoro. Non sono ammessi fotomontaggi, clonazioni, cornici, filigrane e quant’altro tenda ad alterare la realtà ripresa. Le foto dovranno essere scattate personalmente dal partecipante al concorso.

La consegna delle foto dovrà avvenire entro le ore 24,00 del 12 giugno 2017 all’indirizzo di posta elettronica: meetingsud2017@angcdl.it. Nell’email, oltre alla foto, dovranno essere indicati i propri dati anagrafici. Le foto che risulteranno vincitrici verranno esposte il 23 giugno 2017 nella cornice prestigiosa dell’AltaFiumara Resort & Spa, in occasione del Meeting dei Giovani Consulenti del lavoro.

Come funzionano le selezioni

Selezioni. Il concorso si articola in due sezioni. Una sottoposta al vaglio della giuria popolare che potrà esprimere la propria preferenza mettendo il Like all’immagine scelta pubblicata nell’apposito album sulla pagina Facebook del Meeting del Giovani Consulenti del Lavoro del Sud Italia. Nella seconda sezione le opere in concorso saranno sottoposte al vaglio insindacabile di una giuria tecnica composta da professionisti del settore. Le prime 3 fotografie classificate saranno premiate con delle targhe ricordo.

Il bando completo al link:

http://www.angcdl.it/index.php?option=com_content&view=article&id=482&Itemid=1326