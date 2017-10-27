Il ristorante reggino “La Cantina della Suocera” rinnova i locali e per la riapertura di sabato 28 ottobre dedica uno spazio all’arte lanciando il concorso fotografico «Scatti per un Anno». La partecipazione è gratuita e gli scatti vanno inviati entro il 27 novembre, il bando verrà presentato in una conferenza stampa, che si terrà nella settimana entrante.

Ogni concorrente può inviare sino a quattro scatti. Le fotografie dovranno avere come oggetto i paesaggi e le bellezze dello Stretto, con particolare menzione alla storia di Reggio, alla cultura della Bovesia ed alla bellezza della Costa Viola. Il modulo d’iscrizione potrà essere ritirato presso la “Cantina della Suocera” durante gli orari di apertura del ristorante.

Il Concorso si concluderà con una mostra a dicembre in cui saranno premiati i dodici scatti selezionati per entrare nella Collezione in esposizione per tutto l’anno 2018. La direzione artistica dell’evento è curata in collaborazione con l’associazione “Famiglia Ventura”.