Al via il concorso fotografico #ScillaReflex
Dal 30 maggio al 15 giugno si può partecipare al concorso sulle meraviglie di Scilla, con premi in vacanze e premiazione il 24 e 25 giugno
19 Maggio 2017 - 15:11 | di Federica Geria
Dal 30 maggio 2017 al 15 giugno 2017 sarà possibile partecipare al Concorso Fotografico #ScillaReflex, sulle meraviglie di Scilla (RC).
La premiazione sarà il 24 e 25 Giugno a Scilla.
Per ogni categoria la giuria tecnica premierà le migliori tre foto.
- 1° CLASSIFICATO: 1 settimana di vacanza a Scilla (RC) per 2 persone in B2B per 2 anni
- 2° CLASSIFICATO: 1 settimana di vacanza a Scilla (RC) per 2 persone in B2B
- 3° CLASSIFICATO: 1 week end di vacanza a Scilla (RC) per 2 persone in B2B
Al 1° CLASSIFICATO della Giuria Popolare sarà consegnata una targa.
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