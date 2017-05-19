City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Al via il concorso fotografico #ScillaReflex

Dal 30 maggio al 15 giugno si può partecipare al concorso sulle meraviglie di Scilla, con premi in vacanze e premiazione il 24 e 25 giugno

19 Maggio 2017 - 15:11 | di Federica Geria

Veduta aerea di Scilla, il borgo marinaro della Costa Viola

Dal 30 maggio 2017 al 15 giugno 2017 sarà possibile partecipare al Concorso Fotografico #ScillaReflex, sulle meraviglie di Scilla (RC).

La premiazione sarà il 24 e 25 Giugno a Scilla.

Per ogni categoria la giuria tecnica premierà le migliori tre foto.

  • 1° CLASSIFICATO: 1 settimana di vacanza a Scilla (RC) per 2 persone in B2B per 2 anni
  • 2° CLASSIFICATO: 1 settimana di vacanza a Scilla (RC) per 2 persone in B2B
  • 3° CLASSIFICATO: 1 week end di vacanza a Scilla (RC) per 2 persone in B2B

Al 1° CLASSIFICATO della Giuria Popolare sarà consegnata una targa.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Scilla Fotografia
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?