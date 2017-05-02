Al via Cosenza Comics and Games 2017

Dal 19 al 21 maggio, presso la Città dei Ragazzi di Cosenza, si terrà l’edizione 2017 di Cosenza Comics and Games. Dopo il successo delle precedenti edizioni della fiera del fumetto, Cosenza Comics and Games sceglie come tema principale della manifestazione un vero e proprio ritorno al passato. La fiera omaggerà gli anni ’80 in tutto il loro colorato splendore e prenderà il nome di “Rewind”: un salto temporale che vedrà come protagonista il mondo dei fumetti, della musica e dei videogiochi mentre faranno da contorno ospiti illustri e grandi esclusive.

La location, sita in Via Panebianco, è una struttura di oltre 30.000 metri quadri, attualmente una delle aree per i giovani più grandi d’Italia, dove sono disponibili grandi edifici a due piani denominati scrigni e vaste aree verdi che durante la tre giorni saranno occupate da spettacolari attrazioni e entusiasmanti giochi di squadra.

Gli artisti di punta e la mostra su Star Wars

Fra gli artisti di punta presenti in fiera Igor Chimisso, character designer di diverse produzioni nazionali ed internazionali, fumettista, illustratore e animatore, dal 1997.

A lui sarà dedicata una mostra personale: un percorso che partirà dallo studio dei personaggi fino ad arrivare alle illustrazioni dedicate a “Star Wars”, passando per le sue opere più importanti come Angel’s Friends, Teen Days, Farhat II, infine Partideied e Gormiti.

L’edizione 2017 di Cosenza Comics and Games sarà ricca di ospiti e accoglierà una mostra interamente dedicata a “Star Wars” per festeggiare il quarantesimo anniversario della saga. Alla mostra si potranno ammirare le opere di: Vincenzo Giordano, Ilaria Marino, Stefano Andrieri, Federica Messina, Patrizio Cestiè, Gaspare Orrico e altri.

Tutti gli artisti locali si esibiranno, durante l’evento, in imperdibili live di disegno e colorazione omaggiando il tema portante della fiera, sfoggiando il loro talento e dando spazio all’ispirazione e alla fantasia.

Saranno presenti in fiera importanti case editrici come la NPE Edizioni e la No Lands Comics con alcuni dei loro autori di maggior successo come Lucio Perrimezzi e Daniele Daccò.

Grande attrazione per tutti gli amanti di “Star Wars” saranno i Midichlorians Lightsaber Academy che si esibiranno permettendo al pubblico di partecipare attivamente e di imparare i rudimenti dell’arte della spada.

Ad accompagnare l’Accademia saranno la Trinacria Squad a rappresentare il distaccamento italiano della 501st Legion, il più grande costuming club al mondo dedicato a “Star Wars”.

Gli ospiti dell’area spettacolo

Ospite dell’area spettacolo del Cosenza Comics and Games sarà Marco Mete: attore, doppiatore, dialoghista, direttore del doppiaggio e regista teatrale italiano. Noto soprattutto per aver prestato voce ai personaggi di “Roger Rabbit” nella versione italiana e spagnola del film e per aver doppiato, in diverse occasioni, gli attori Bruce Willis e Robin Williams. Altro ospite straordinario dell’evento sarà Andrea Mete, attore e doppiatore italiano conosciuto, voce italiana di Chris Pratt in “Jurassic World” e “Guardiani della Galassia”. I due attori e doppiatori saranno accompagnati da VOICE OVER Studio di Doppiaggio. VOICE OVER è la prima e unica realtà nel mondo del doppiaggio attiva in Calabria e presenterà al Cosenza Comics and Games la cabina di doppiaggio regalando al pubblico l’opportunità di doppiare anche le scene più iconiche della saga di “Star Wars”.

In esclusiva l’Adap: Accademia delle arti e delle professioni, presenterà i suoi corsi e darà spazio a divertenti attività studiate appositamente per il Cosenza Comics and Games.

Ospite della manifestazione sarà la splendida Giorgia Vecchini, in arte Giorgia Cosplay. Sulla scena del cosplay italiano da oltre dieci anni, Giorgia Cosplay sarà madrina e presentatrice del Contest Cosplay che si terrà domenica 21 maggio. La giuria invece sarà composta da alcuni talentuosi cosplayer italiani, fra i quali: Davide Lanzillotta, Federica Lo Giudice e Italo Ferro.

La manifestazione ospiterà anche i Ghostbusters Italia che, insieme ad altri gruppi provenienti da tutto il Sud Italia, celebrerà insieme ai fan il “Ghostbusters Day”, sempre il 21 maggio. I Ghostbusters si esibiranno in varie perfomance dal vivo e daranno spettacolo delle loro doti di acchiappafantasmi.

Fra i gruppi presenti in fiera i Ghostbusters Sicilia, i Ghostbusters Basilicata e il più recente Ghostbusters Cosenza.

Tornei di videogiochi e youtuber

Ma non è tutto! A fare da cornice all’evento saranno i tornei di videogiochi di ultima generazione e retrogaming e la presenza dell’acclamatissimo youtuber Dario Moccia, che discuterà di fumetti e di Nerd Cultura insieme ai suoi fan.

Inoltre i youtubers Adrian Fartade e Willy Guasti discuteranno degli interessanti collegamenti fra la divulgazione scientifica e la cultura pop.