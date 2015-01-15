Al via domani il seminario: “Smart Sustainable Innovation”

L’evento è organizzato da “Pensando Meridiano”, dal Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria e da “ABITALab”

Si svolgerà nelle giornate di domani, venerdì 16 e sabato 17 gennaio, il seminario dal titolo “Smart Sustainable Innovation + [Civic] [Data]”promosso da “Pensando Meridiano”, laboratorio di cultura sostenibile e coesione sociale, dal Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria e da “ABITALab”, Centro interuniversitario di Architettura Bioecologica ed Innovazione Tecnologica per l’Ambiente di Reggio Calabria.

L’evento sarà ospitato domani dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (sede via Melissari, località Vito) dalle ore 9 alle ore 19.30, e sabato 17 nel Salone di Confindustria Reggio Calabria, dalle ore 9 alle ore 13.30. I responsabili scientifici di un’iniziativa che accenderà i riflettori sui temi contemporanei dell’innovazione urbana e della città digitale per le smart cities metropolitane, sono Consuelo Nava, docente della facoltà di Architettura della “Mediterranea” e Angelo Marra, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria. Lo stesso Marra nel presentare l’appuntamento evidenzia quanto sia “Fondamentale dare ai ragazzi strumenti nuovi per poter affrontare le sfide della digitalizzazione delle città che nei prossimi anni cambierà radicalmente il volto che oggi vediamo. Il seminario sarà uno degli strumenti che stiamo mettendo in campo negli ultimi anni per la crescita socio culturale dei giovani che vivono e si formano nella nostra regione”.