Al via il Festival delle Arti della Magna Grecia ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” in partenariato con l’associazione Kalabria 2001 e il Dopo Lavoro Ferroviario di Reggio Calabria. A partire dal prossimo 8 Aprile, al teatro “Cilea” prenderanno vita le attività del festival che si apre con lo spettacolo teatrale “Romanzo Mitologico” degli attori reggini Battaglia e Miseferi che, per l’occasione, festeggeranno i trent’anni di carriera.

Il progetto è finanziato dall’intervento “Creazione del distretto culturale e relativa programmazione ed organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” Pisu di Reggio Calabria POR FESR 2007-2013 – PAC Calabria. Come detto, il festival vedrà la presenza di artisti di caratura nazionale come Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi presenti da oltre trent’anni sulla scena teatrale e televisiva italiana e reduci dal tour nazionale “Dietro la porta” spettacolo teatrale di Gianni Quinto.

I noti attori reggini porteranno in scena al “Cilea”, nell’ambito del FaMAG, l’opera “Romanzo mitologico” una lettura scenica di racconti mitologici che ha come sfondo le Regioni del Mezzogiorno d’Italia. Battaglia e Miseferi nei panni dei Bronzi di Riace saranno per quasi due ore, alle prese con esilaranti interrogativi di carattere esistenziale e riusciranno come sempre, a catalizzare l’attenzione del pubblico che oltre a riflettere avrà anche momenti di puro svago.

I noti attori non saranno soli sul palco: tra una rilettura e l’altra, si alterneranno le affascinanti musiche che rievocano suoni e melodie mediterranee con interventi danzati dall’artista Samuela Piccolo. La regia è curata da Francesca Grenci mentre il cast annovera la presenza dell’attrice Angelica Artemisia Pedatella e dei musicisti Enzo Bruzzese (voce e percussioni), Marco Scialpi (percussioni) e Cettina Nicolosi (violino). In occasione dello spettacolo, gli attori Battaglia e Miseferi festeggeranno l’anniversario per i loro 30 anni di carriera alla presenza delle istituzioni e di importanti testate giornalistiche nazionali.

È possibile acquistare i biglietti per l’evento presso il botteghino del teatro “Cilea” e il programma del festival è disponibile sul sito: www.festivalartimagnagrecia.it e sulla pagina Facebook festival delle Arti della Magna Grecia.