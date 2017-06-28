Al via il Festival delle Idee Euro Mediterranee 2017: la vera emergenza è la non violenza

Dal 30 giugno al 2 luglio 2017 torna a Perugia sotto il loggiato del Palazzo della Provincia in Piazza Italia il Festival delle Idee EuroMediterranee, evento dedicato alla promozione dell’identità mediterranea, alle migrazioni e al dialogo interculturale.

Il documentario sugli omosessuali tunisini

Nell’ambito delle iniziative in programma domenica 2 luglio alle ore 19.30 sotto le Logge del Palazzo della Provincia, il Festival proietterà il documentario “Nel Paese della democrazia che nasce” che denuncia le aberrazioni subite dagli omosessuali tunisini. Ospite dell’incontro Mounir Baatour, Presidente dell’associazione LGBT Shams Tunisia che da anni denuncia le violenze perpetrate sugli omosessuali e che si batte per l’abolizione dell’articolo 230 del Codice Penale tunisino che punisce il reato di sodomia con pene che arrivano fino a 3 anni di reclusione.

“Si tratta di una battaglia di civiltà che riguarda la tutela della dignità della Persona e della sua integrità fisica in un Paese che fatica a liberarsi dal pregiudizio verso la comunità omosessuale. Quello stesso Paese che, al tempo stesso, cerca di accreditarsi come alfiere della democrazia e delle libertà proprio perché sta compiendo una faticosa transizione costituzionale” – afferma Silvio Nocera, membro dell’associazione culturale FIDEM, delegato di Arcigay Italia per i rapporti con i Paesi del Mediterraneo, e organizzatore dell’incontro.

“Se davvero crediamo nei diritti umani e crediamo che ogni persona, al di là del proprio orientamento sessuale, debba essere rispettata e tutelata nella sua integrità fisica e morale, noi che siamo figli della cultura dell’habeas corpus, non potevamo non accogliere Mounir Baatour e il documentario di denuncia che la sua associazione ha realizzato, in cui si chiede a gran voce l’abolizione del test anale”.

Il lavoro avviato a Reggio Calabria nel 2015

L’incontro segue il lavoro già avviato a Reggio Calabria nel 2015 con il seminario laboratorio internazionale “Verso un nuovo modello di innovazione sociale per la Regione Mediterranea” realizzato da FIDEM e da Arcigay I Due Mari Reggio Calabria, da cui è uscito il documento di raccomandazione denominato “Carta di Reggio Calabria”.

FIDEM Festival è realizzato in collaborazione con il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani del Governo Italiano e con il patrocinio di Regione Umbria, Assemblea Legislativa Umbra, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, ANCI, ANCI Umbria, Università per Stranieri di Perugia, Università degli Studi di Perugia, Rai Umbria e Arci Perugia, segno dell’impegno e della chiara vocazione istituzionale di una manifestazione che sa quanto è importante il lavoro di advocacy presso gli amministratori territoriali, oltre che nazionali e comunitari.

Sito internet: www.fidemfestival.com

Pagina FB: @Fidemfestival

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